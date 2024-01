Mbappé habría rechazado al Real Madrid por la intención de jugar en Inglaterra

Nuevo capítulo en el culebrón del jugador francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Según publica este domingo The Times, la estrella gala habría rechazado ir al Real Madrid por ir a la Premier League.

El caso Mbappé ha cambiado para el Real Madrid: "Ya no es una urgencia" La llegada de la estrella francesa a la entidad blanca lleva frustrada desde hace varios años y hay varios motivos por los que su posible fichaje se ve desde otra perspectiva. 05 ene 2024 - 21:13

Según la información del citado diario, Mbappé estaría atraído por la opción de mudarse a Inglaterra como agente libre en medio de la incertidumbre sobre su futuro después de rechazar un acuerdo previo con el Real Madrid.

Kylian Mbappé no estaría impresionado por el intento del Real Madrid de obligarle a firmar un acuerdo precontrato este mes y quiere explorar otras opciones, incluido un cambio como agente libre a la Premier League, antes de decidir dónde jugará la próxima temporada, tal y como recoge The Times.

El Real Madrid le habría hecho una oferta al delantero de 25 años para convertirse en su jugador mejor pagado cuando expire su contrato de dos años con el Paris Saint-Germain este verano.

Este rechazo sería el tercero tras los supuestos acuerdos que Mbappé había alcanzado con el Real Madrid en 2017 y 2022. The Times añade además que Mbappé habría dicho a sus amigos que el Real Madrid no decidirá su futuro por él.

Antes de la victoria del pasado miércoles en el Trophée des Champions contra el Toulouse, Mbappé habría discutido el asunto con Nasser al-Khelaifi, asegurando al presidente del PSG que no había fichado por otro club ni había llegado a una conclusión sobre dónde continuaría su carrera.

Mbappé es un admirador confirmado del estilo de juego de Klopp en el Liverpool y quedó impresionado con las conversaciones que mantuvo con el técnico antes de unirse al PSG.

La estrella gala fue cuestionado por los medios franceses después del partido sobre si conocía el próximo paso de su carrera: "No. Estoy muy, muy motivado para este año. Es muy importante. Como dije, tenemos títulos que perseguir y ya hemos conseguido uno. Después de eso, todavía no me he decidido. No he tomado ninguna decisión".

Mbappé acaba su contrato el próximo 30 de junio y es libre ya por tanto de negociar con el equipo que considere oportuno. Este episodio se produce después del pasado verano donde incluso Mbappé estuvo apartado de la lista del PSG para la gira por Asia. Finalmente PSG y Mbappé llegaron a un acuerdo y el delantero se incorporó a la disciplina de Luis Enrique.