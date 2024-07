Mbappé asegura que a pesar de tener ofertas de otros clubes, "el Real Madrid fue la única opción"

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que era "increíble" poder ser presentado este martes por el Real Madrid, una llegada que ha sido "difícil", aunque siempre fue su "única opción" y en el que pretende ahora cumplir "otro sueño, el de estar a la altura del mejor club de la historia", mientras que dejó claro que para él no es "un debate" dónde va a jugar en ataque.

"Buenos días a todos, voy a intentar hablar en español. 'Guau', es increíble estar hoy aquí. He dormido durante muchos años con el sueño de jugar en el Real Madrid y hoy se realiza, soy un chico muy feliz hoy", señaló Mbappé durante su presentación ante los aficionados en el Santiago Bernabéu.

Posteriormente, el futbolista compareció en rueda de prensa ante los medios donde recalcó que era "un privilegio de ser un jugador del Real Madrid". "Este día es fantástico, histórico para mí, para mi familia, mis amigos. Yo esperaba un gran día, pero fue mucho mejor que yo lo esperaba y por eso tengo que decir gracias al club y a todos los madridistas", puntualizó.

"Un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y ahora soy un jugador del Real Madrid y eso es un gran sacrificio. Es una satisfacción para mí, pero también para mi familia porque saben de todos los esfuerzos que tuve que hacer para venir aquí. Fueron muchas etapas y ahora quiero pensar únicamente en el presente y el presente es que soy un chico muy muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañeros y al míster para jugar mi primer partido", afirmó.

"EL REAL MADRID FUE MI ÚNICA OPCIÓN"

Mbappé insistió en que su deseo de venir al club madridista era "desde niño". "Fue un sueño, después un objetivo, porque cuando eres un profesional sabes que estás cerca y sabía que mi destino era jugar en el Real Madrid y que iba a llegar un día", detalló el delantero, al que le habían comentado que en el conjunto madridista iba a "vivir una experiencia única".

Sobre el culebrón que ha supuesto su fichaje, reconoció que estuvo "cerca de firmar hace dos años, hace tres también", pero pidió dejar "atrás el pasado" y pensar en "el presente". "Estaba seguro de que iba a llegar mi momento. Para mí, el Real Madrid fue la única opción, tenía muchas ofertas de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que cuando saliese de París era para venir al Real Madrid. En mi cabeza estaba claro, pero después en el fútbol no sabes y pueden pasar muchas cosas, aunque esto era claro", aseveró.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Kylian Mbappé besa el escudo del Real Madrid durante su presentación como nuevo jugador del clubEFE

"Es parte del fútbol. Hay momentos que la gente te da mucho cariño, otros en que están un poco más enfadada, pero la verdad que es increíble el cariño y el amor que me da todo el madridismo", añadió al respecto. En este sentido, sobre como vivió la remontada de Champions en octavos de la temporada 2021-2022, aseguró que en el PSG pensaba "únicamente en jugar al cien por cien allí".

"Ahora soy jugador del Real Madrid, quiero únicamente pensar en cómo puedo ganar con el Real Madrid. El peso de la historia es un legado, pesa mucho sobre los hombros cuando te pones la camiseta, pero me lo tomo más bien como un privilegio. He tenido la suerte de jugar en grandes clubes antes, en el Mónaco, que forma realmente muy bien a los jugadores jóvenes, el PSG, y ahora el Real Madrid", admitió.

"PARA MÍ NO ES UN DEBATE DÓNDE VOY A JUGAR"

El internacional dejó claro que aunque puede "jugar en las tres posiciones de arriba", lo hará dónde "quiera" Carlo Ancelotti. "Lo más importante es estar bien física y mentalmente para ayudar al equipo. Dónde voy a jugar está bien para los periodistas, pero para mí no es un debate", zanjó.

"Tengo ganas de jugar con todos, Vinícius y Bellingham son grandes jugadores, pero cuando juegas en el Real Madrid juegas únicamente con grandes jugadores", aclaró el parisino. "Conozco a todos los jugadores, su calidad, pero no qué tipo de movimientos les gustan, qué tipo de pases les gustan, qué tipo de cosas quieren hacer en el campo", avisó.

Mbappé junto a Florentino Pérez. | REALMADRID

Preguntado por la fractura nasal sufrida en la Eurocopa, puntualizó que están "en contacto con el 'staff' médico del club" y que está "a disposición del club". "Ahora me iré de vacaciones y cuando vuelva en la fecha que me han dicho, ya me dirán cómo podré prepararme para ayudar al equipo lo más rápido posible", explicó, confirmando que estará listo para la Supercopa de Europa del 14 de agosto y que el club decidirá si debe ir a la gira por los Estados Unidos.