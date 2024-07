Marc Márquez sufre una espectacular caída en Sachsenring

El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) ha logrado un nuevo récord de MotoGP al ser el más rápido en la tanda oficial de entrenamientos para la clasificación del Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring, en donde su compatriota Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) volvió a sufrir una caída y se verá obligado a pasar por la primera clasificación.

Viñales rodó en 1:19.622, un tiempo con el que batió el récord de 2022 de Francesco 'Pecco' Bagnaia, que rodó en 1:19.765, mientras que Marc Márquez, que no se produjo ningún tipo de lesión, acabó decimotercero, lo que le obligará a pasar por la primera clasificación, tras una sesión que resultó muy accidentada y hasta con una bandera roja tras la fuerte caída sufrida por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23).

Second crash of the day for @marcmarquez93 but this one was HUGE! ??



The 8-time World Champ suffered a massive highside at Turn 11! ?? Thankfully Marc was declared FIT after a quick medical check! ?#GermanGP ???? pic.twitter.com/4wBUtv98lh