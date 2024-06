Marc Márquez dará el salto a la Ducati oficial en 2025

Solo una temporada ha necesitado Marc Márquez con una Ducati para dar el salto al equipo oficial de la fábrica italiana. Las buenas prestaciones del catalán en el equipo Gresini Racing han hecho que los transalpinos se decidan por él para ser el compañero en 2025 de Pecco Bagnaia.

?? HERE WE GO: it's now OFFICIAL! ??

@marcmarquez93 will join the #DucatiLenovoTeam on a two-year deal alongside @peccobagnaia for the 2025-2026 seasons! ????



Benvenuto, Marc! #ForzaDucatipic.twitter.com/s2OOaXpJm8