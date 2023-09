Manolo Oliveros: "La temporada anterior comenzó bien y después pasó lo que pasó"

El Barcelona encontró una auténtica perla el último día de mercado. Cuando parecía que la situación de Joao Félix iba a ser dramática un año más en el Atlético de Madrid, su agente Jorge Mendes estuvo realmente rápido y consiguió que el club madrileño aceptara una cesión por el delantero portugués.

A priori, Joao Félix tenía complicado hacerse con un hueco en el once inicial del Barcelona. La irrupción de Lamine Yamal y el buen estado de forma de jugadores como Raphinha tornaban complicada la titularidad del portugués. La lesión de Pedri abrió un hueco en el once y ante el Betis, Xavi Hernández le dio la oportunidad de jugar desde el inicio. Joao Félix no la desaprovechó e hizo un buen partido con gol incluido. Para la primera jornada de Champions, el técnico catalán decidió darle una nueva oportunidad para demostrar toda la calidad que pasa por las botas del jugador. Y que manera de contestar. El portugués anotó su primer doblete con el Barcelona y además asistió a Lewandowski con un gran centro al área.

EL BARCELONA GOLEA AL AMBERES EN SU ESTRENO EN LA CHAMPIONS LEAGUE

El Amberes volvía a disputar un partido de la máxima competición europea 66 años después. Y, pese a ello, no le entró el miedo escénico de enfrentarse a un histórico de la competición y jugó con personalidad los primeros once minutos de partido, el tiempo que tardó el Barcelona en anotar el primero. Ahí se acabó el partido para los belgas.

Y el encargado de abrir la lata fue Joao Félix. Por primera vez en su carrera ve portería en tres partidos consecutivos: contra el Luxemburgo, con Portugal, ante el Betis y el Amberes, vistiendo la zamarra del Barcelona.

Audio

La figura de Joao Félix volvió a sobresalir ocho minutos después. Trazó un desmarque que De Jong interpretó a la perfección para trazar un pase milimétrico. Esta vez, en lugar de buscar el gol, sirvió un centro preciso a Lewandowski. La figura de Joao Félix volvió a sobresalir ocho minutos después. Trazó un desmarque queinterpretó a la perfección para trazar un pase milimétrico. Esta vez, en lugar de buscar el gol, sirvió un centro preciso a Lewandowski.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el tercer disparo a portería del Barcelona llegó el tercer tanto azulgrana, obra de Baitalle en propia portería tras rechazar involuntariamente un centro de Raphinha. En 22 minutos, el Barcelona ya había encarrilado el encuentro.

En la reanudación, el monólogo azulgrana se alargó. En éstas, no tardó en llegar el cuarto tanto en el 54'. El balón cayó en las botas de Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', que se inventó un trallazo con la zurda que espantó las arañas de la escuadra derecha. Tras el cuarto tanto, empezó el carrusel de cambios en el Barça. Entraron, primero, Oriol Romeu y Fermín López; también participaron Ferran Torres y Lamine Yamal poco antes del segundo tanto de Joao Félix, que en el minuto 66 redondeó su gran noche con un cabezazo tras un centro milimétrico de Raphinha.

DE JONG Y DECO SE RINDEN A JOAO FÉLIX

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong afirmó este martes que “Joao Félix puede ayudar mucho” al equipo: “Tiene mucha calidad y lo está demostrando, espero que siga así”.

El que también se dehizo en elogios fue el nuevo director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', que celebró el "gran partido" de su equipo en la goleada contra el Amberes e instó a los jugadores a "seguir trabajando" con vistas a conseguir victorias en los próximos partidos. Deco ha sido uno de los grandes valedores de la cesión del portugués y su insistencia en traer a Joao Félix fue determinante para que el delantero vistiera la elástica azulgrana.

Si quieres saber la opnión de Manolo Oliveros, pincha play en el vídeo de abajo.

Vídeo