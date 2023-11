Manolo Oliveros señala al culpable del mal juego del Barcelona: "Ha fallado"

El Barcelona evitó un gran susto en su estadio gracias a los dobletes de Lewandowski y un poco de suerte. El Deportivo Alavés se adelantó en el segundo 18 de partido tras una perdida de Gundogan en el centro del campo, un centro de Javi López desde la banda izquierda y el remate de Samu. De hecho, el delantero cedido por el Atlético de Madrid, tuvo dos ocasiones más muy claras en la primera parte. Una de ellas la mandó por el lado derecho de Ter Stegen y la otra se estrelló en el larguero.

La primera parte del Barcelona fue realmente mala. Salvo por una parada de Sivera, el equipo catalán no reaccionó ante el gol encajado. Koundé empezó de defensa central y tuvo que ser situado en banda derecha porque no podía parar al delantero del Alavés. En cuanto Araujo se situó como defensa central, Samu no pudo actuar con la misma comodidad.

Por otro lado, el centro del campo del Barcelona parecía completamente perdido. Gundogan, tras criticar la actitud de sus compañeros en zona mixta, no aportó nada durante el encuentro. Pedri recién salido de lesión y que disfrutó de su primera titularidad tras la recuperación, estuvo falto de ritmo y eso se notó a la hora de volver en acciones defensivas. Y Fermín, que venía de deslumbrar a todo el mundo futbolístico con actuaciones estelares, estuvo desaparecido prácticamente todo el partido.

En la línea de ataque, Lamine Yamal recuperó la titularidad tras una gran racha de partidos arrancando desde el banquillo. El extremo español estuvo correcto, sobre todo en la segunda parte, cuando los espacios eran más habituales en el campo del Alavés. Joao Félix mostró un nivel más bajo al que estamos acostumbrados y Lewandowski se salvó por el doblete (uno de los goles de penalti), pero realmente, el delantero polaco no hizo un gran partido.

Pedri valora su vuelta a los terrenos de juego

El centrocampista del Barcelona Pedri en el suelo durante el partido correspondiente a la jornada 13 | EFE





El centrocampista del Barcelona Pedri González, que volvió a ser titular 84 días después, afirmó este domingo que aún le falta ritmo de competición: "En el primer tiempo no estuve muy cómodo. Perdí balones y me falta ritmo de competición, pero en la segunda parte estuve mejor, aunque algo cansado".

Sobre el encuentro, señaló que a su equipo no "le suele pasar encajar goles en contra en los primeros minutos" y que, por ello, les resultó más difícil intentar dar la vuelta al electrónico.

"Sabíamos que él era su principal fuerza arriba. Lo estudiamos y tenemos que controlar eso para que no nos vuelva a pasar en próximos partidos", destacó Pedri, quien agradeció la victoria porque su equipo "venía de resultados complicados.

Luis García y Guridi lamentan la derrota en Montjuic

El entrenadores del Alavés, Luis García, durante el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga | EFE





El entrenador del Alavés apuntó que la clave de la derrota contra el Barcelona fue la falta de puntería de su equipo en el primer tiempo, cuando "tenía que haberse ido 0-2 o 0-3 al descanso". Luis añadió: "Tienes que rozar la perfección en defensa y eso es casi imposible. Aunque creo que hemos rozado la perfección".

El técnico también tuvo buenas palabras para la estrella de su equipo en el partido: "Samu tiene esa capacidad de ganar duelos. Nos da muchas cosas y cuando no tiene espacios le cuesta un poco más, pero ha cambiado de sistema como nosotros para tener esa riqueza táctica".

Por otro lado, Guiridi, centrocampista español del Alavés, aseguró que el penalti que dio la victoria al Barcelona era evitable: "El penalti se podría haber evitado, igual ha habido una falta de comunicación. Tenemos que aprender de esos pequeños detalles".

El comentarista del Barcelona en Tiempo de Juego,Manolo Oliveros, ha sentenciado que gran parte de la culpa del juego del Barcelona es del entrenador. Xavi Hernández ha criticado a la prensa y ha dicho que los medios son "excesivamente duros" con su equipo y sus jugadores.