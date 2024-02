Manolo Oliveros le lleva la contraria a Xavi tras otro 'pinchazo' del Barcelona: "Paños calientes"

El Barcelona vuelve a tropezar en Liga. Es una frase que ya se ha repetido muchas veces esta temporada y que ya ha provocado que Xavi anuncie su marcha a final de temporada, si no se acaba marchando antes porque el equipo sigue sin reaccionar y esta vez fue el Granada, penúltimo en La Liga, el que logró un meritorio punto en el Estadio Lluys Companys.

Los azulgranas llegaban a la 24ª jornada después de dos victorias consecutivas, contra Osasuna y Alavés, dos victorias que llegaban justo después de que Xavi comunicara su marcha en junio. Tras la derrota del Girona el sábado ante el Real Madrid y la del Atlético de Madrid ante el Sevilla este domingo, el Barcelona podía aprovecharse para afianzar su puesto en Champions League y seguir peleando con el Real Madrid una mínima opción para pelear por una Liga que parece cada vez más blanca.

Lamine Yamal y Marc Guiu se lamentan de una ocasión falladaEFE





El partido empezaba de manera muy favorable gracias a un gol de Lamine Yamal en el minuto 13, después de aprovechar una buena asistencia de Cancelo desde la banda izquierda. En la primera parte los azulgranas no tuvieron demasiadas ocasiones, pero sí una clarísima que sacó Honga en línea de gol tras una gran jugada colectiva de los azulgranas, con un taconazo de Pedri, un pase de Gundogan a Lewandwoski, que remataba sin portero pero veía como el defensa del Granada salvaba el gol en el último momento. Del posible 2-0 se pasó al 1-1 antes del descanso, con un tanto de Ricard Sánchez que volvía a dejar en evidencia a la débil defensa azulgrana.

La locura de la segunda parte

La segunda parte volvió a dejar claro que el Barcelona tiene un grave problema en defensa. Pese a la vuelta de Ter Stegen, después de trece partido en los que Iñaki Peña ha tenido que sustituirle por la lesión en la espalda del alemán, se volvieron a ver graves errores defensivos que provocan que los hombres de Xavi tengan que lanzarse al ataque en casi todos los partidos. El Granada sorprendía en dos ocasiones, poniéndose por delante con goles de Pellistri, aprovechando un fallo de entendimiento entre Cubarsí y Koundé; e Ignassi Miquel. El Barcelona se salvaba con un gol de Lewandowski, que empataba a dos; y otro de Lamine Yamal, que lograba el definitivo empate a tres en el minuto 80 y que le daba un punto insuficiente al Barcelona contra uno de los equipos más flojos de la Liga.

BARCELONA, 11/02/2024.- El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, celebra el primer gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la jornada 24 de Primera División que disputan hoy Domingo FC Barcelona y Granada en estadio Lluis Companys, en Barcelona. EFE / Alejandro García.





Con este empate, el Barcelona se queda a diez puntos del Real Madrid, líder sólido; y a cinco del Girona. Por detrás, el Atlético de Madrid está a tres puntos de los hombres de Xavi y el Athletic de Bilbao, equipo que puede hacer peligrar los puestos de Champions, se puede poner a tres puntos si gana este lunes al Almería.

El análisis de Manolo Oliveros

Al final del partido, Xavi reconocía en rueda de prensa que "No hemos estado al nivel, el vestuario está jodido; regalando goles en defensa... Otra vez fallamos. Una pena, pero no tiramos la toalla". Además, reconoció que tienen muy difícil el título de Liga, estando a diez puntos del Real Madrid: "Se nos ha puesto muy difícil. Es un punto insuficiente".

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo, quiso analizar este empate de los azulgranas: "No hay excusas. Ter Stegen ha tardado en calentar, ha salido nervioso, aunque luego ha evitado algún gol. Ha fallado Cubarsí, que además ha hecho teatro en una jugada y eso no nos gusta. Menos mal que estaba Yamal para marcar dos goles y ser el mejor del partido. El Barça ha ido a remolque en la segunda parte y no ha podido ser. El Barça, de mal en peor. El Barça continúa en la UCI y no va a planta, y Xavi, poniendo paños calientes".

