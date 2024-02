Manolo Oliveros discrepa con el análisis de Xavi del partido ante el Nápoles: "Nos perdemos..."

El FC Barcelona ha empatado este miércoles en el Stadio Diego Armando Maradona ante el Nápoles (1-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un duelo en el que jugó muy bien hasta el ecuador del segundo tiempo, cuando empezó a bajar revoluciones y se dejó empatar en el único tiro a puerta de los napolitanos en todo el choque, en otra demostración de que este Barça quiere más de lo que puede dar.

Mala suerte para algunos, malas vibraciones para otros. Quizá falta de confianza para todos. El Barça no está fino en las áreas y este empate lo confirma, ya que llegó a jugar de notable alto en la primera parte y de bien al inicio de la segunda, con solo un gol en su haber. Y, por contra, recibió gol en el único tiro a puerta de un Nápoles que también confirmó que está lejos de su mejor nivel.

Todo se decidirá en Barcelona pic.twitter.com/2oF4VjgVr1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2024

Duelo de equipos en horas bajas en el Diego Armando Maradona

Queda todo abierto para el partido de vuelta en Montjuïc, que será decisivo. El Barça obtuvo un resultado bastante bueno en Nápoles, pero dado el día a día de este equipo, no sirve para despertar de la pesadilla. De hecho, ese infortunio, ese bloqueo mental que tienen los de Xavi en varios partidos, estuvo presente en el Stadio Diego Armando Maradona.

Un '10' que obró desde el cielo para que dos de sus exequipos empataran. Quizá así se entienda que el Nápoles no haya perdido un partido en el que apenas hizo nada en ataque y del que sacó un resultado que les deja vivos para Barcelona, gracias a un gran gol, en su única acción liberado, de Victor Osimhen. Recorte a Iñigo Martínez, tiro de primeras y Ter Stegen vendido.

Lástima de final de choque, unos 20 minutos finales en los que el Barça volvió a jugar con miedo, con indecisiones e imprecisiones. Y le costó el empate cuando, visto el partido previo a lo ahora descrito, el duelo era blaugrana cien por cien y con ocasiones claras como para irse a casa con victoria y una sonrisa de oreja a oreja. Pero no estuvo la fortuna del lado 'culer', que tuvo en botas de Ilkay Gündogan la última gran ocasión del partido, con tiro desviado por muy poco que tocó la red lateral y engañó a muchos napolitanos.

Gundogan se lamenta tras haber fallado una clara ocasión durante el partido. Cordon Press.

No entró ese balón, como tampoco ninguno de las cinco buenas ocasiones que tuvo el Barça en los primeros minutos. Con una gran presión, con robos en la zona de salida napolitana, y tres tiros claros entre palos que detuvo un excelso Meret el Barça empezó a hacer soñar a sus seguidores. Realmente el juego fue bueno, con pequeños destellos de gran calidad, pero no llegó el gol.

Y eso que, por ejemplo, en el minuto 22 hubo una doble ocasión que, de estar el Barça con otro chip mental, hubiera significado la apertura del marcador, en una u otra jugada. Pero ni Robert Lewandowski, en un remate al primer toque a centro de João Cancelo desde la izquierda, ni el posterior tiro lejano de Ilkay Gündogan, desviado a córner por Meret, hicieron diana.

Empate sin goles al descanso

Tras el descanso, con el 0-0 inicial, el Barça ya no salió a morder tanto. Quizá el primer gran error. Aún así, 'Gündo' tuvo el primer tiro a los 4 minutos de la reanudación y el Barça, en el 60', por fin vio puerta gracias a 'Lewangol', que demostró que todavía tiene chispa y lleva ya cuatro goles en los últimos cinco encuentros.

Robert Lewandowski celebra el tanto inicial de su equipo en Nápoles. Cordon Press.





El polaco se aprovechó de la magia de Pedri, que filtró un pase precioso con túnel incluido que el '9' controló con el pie derecho, orientado, para esperar turno para marcar. Y lo hizo escorando el balón al palo derecho de Meret, esta vez batido sin poder hacer nada más que soplar y lamentarse viendo pasar el balón.

Pedri también lo probó de lejos, pero a Meret ya no se le escaparon más balones. Y, por contra, un cuarto de hora después del gol de Lewandowski, el Nápoles del recién llegado Francesco Calzona vio la luz gracias a Osimhen. Hasta entonces, el delantero estuvo muy bien marcado. Con una línea defensiva blaugrana mucho mejor que en anteriores partidos.

Victor Osimhen marcó el tanto del empate del Nápoles. Cordon Press.





Pero el error defensivo habitual de esta temporada volvió a aparecer y a condenar al equipo. Osimhen, en la primera vez que recibió en el área, marcó. Era también la primera ocasión del Nápoles; y gol. Se giró y chutó el delantero nigeriano, con la diestra, engañando a un Ter Stegen que estuvo cerca de desviarla con el pie para marcar y acto seguido irse al banquillo.

A partir de ahí, un Barça diluido y con temblores de pierna se apagó antes de tiempo y se fue del Stadio Diego Armando Maradona con poco premio para lo puesto en liza en buena parte del partido. Será en marzo, en Barcelona, cuando la 'Champions' ponga a los vigentes campeones de LaLiga y de la Serie A, ambos con problemas en sus actuales campeonatos domésticos, en su sitio.

El análisis de Manolo Oliveros

Empate 1-1, sabor amargo y dice Xavi Hernández que han podido hacer más, que han perdonado. Estamos de acuerdo, pero eso que dice el Barça ha jugado muy bien, para mi no.

Después del partido me he encontrado en el ascensor a Michael Laudrup, que estaba comentando para una televisión danesa y me decía: ‘en el centro del campo debe haber más fluidez entre la defensa y el ataque y ser más activo, más bonito, más brillante, más rápido… y ahí ya nos perdemos’.

?? Las declaraciones de los nuestros tras el empate en Nápoles #ChampionsLeaguepic.twitter.com/6tnRdITIlD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 22, 2024

Nos perdemos, seguramente, por eso se lo he planteado a Xavi Hernández porque en esa doble función de mediocentro quién hace de pasador: Christensen o Frenkie De Jong… conduce, no conduce, pierde pelotas, le estorba Christensen.

Da la impresión de que al Barça le falta eso, quitar ese invento que ha tenido últimamente de Christensen, colocar a Frenkie De Jong, Gundogan y Pedri y después un delantero más. A Raphinha con Lewandowski y con Lamine Yamal. ¡Qué lo examine Xavi Hernández de cara a la vuelta en el estadio de Montjuic el día 12!

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

