Manolo Lama señala a dos jugadores del Barcelona por la derrota ante el Girona: "No han defendido"

El Girona tenía este domingo la presión para asumir el liderato de Primera Divisón y respondió con muhca contundecia. El equipo dirigido por Míchel doblegó, siendo muy superior, al Barcelona en Montjuic para alzarse hasta la primera posición de la clasificación con 41 puntos. El conjunto albirojo se llevó el derbi catalán y tiene dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo tras su pinchazo en el Benito Villamarín.

Los Míchel están siendo, sin lugar a dudas, una gran sorpresa en este temporada. Nadie esperaba esta primera vuelta casi perfecta del Girona y sin hacer mucho ruido están compitiendo de tú a tú a equipos que tienen objetivos totalmente diferentes. Y por su parte, el Barcelona desaprovechó una nueva oportunidad para dar caza a su eterno rival, el Real Madrid.

¿Xavi Hernández y los jugadores cuestionados?

El Barça empezaba la presente campaña aspirando a todo e incluso con el objetivo de superar la anterior, donde se proclamó campeón de LaLiga y de la Supercopa de España. Aquel Barcelona dejó destellos que recordaban a la época dorada azulgrana, pero parece que esta campaña las cosas son diferentes.

El equipo dirigido por Xavi Hernández ha consegudio la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, algo que no se logró en la 2022-2023. Pero a pesar de ello las críticas al estilo de juego del técnico empiezan a crecer. El fútbol que despliega el Barcelona no convence y empieza a sembrar las primeras dudas entre los aficionados.

Robert Lewandowski se lamenta tras fallar una ocasión contra el Girona.Cordon Press

Joan Laporta, pese a los problemas económicos, reforzó el equipo con futbolistas de talla mundial. Este pasado verano llegaron Gundogan, Joao Félix o Joao Cancelo que debían dar un gran salto de calidad a la plantilla del Barcelona y, por el momento, salvo en contadas ocasiones parece que no están terminando de cuajar.

Las lesiones de jugadores importantes como son Pedri, Ter Stegen o Gavi que se han perdido y se perderán un gran número de partidos también están mermando el rendimiendo del equipo. Y a ello habría que sumar el mal estado de forma de Robert Lewandowski de cara al gol. El delantero polaco solo suma ocho tantos en el torneo liguero y este domingo ha recibidos pitos por parte de los seguidores que estaban presentes en Montjuic.

Falta de autocrítica del técnico azulgrana

Xavi Hernández se mostró "preocupado" por la derrota, aunque no mostró grandes síntomas de autocrítica en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Si nos quedamos con el resultado, es desastroso, pero hemos jugado bien", afirmó el entrenador del Barcelona.

Y agregó: "Los dos equipos hemos demostrado una buena versión, pero la efectividad del Girona ha marcado la diferencia".

Xavi Hernández durante el encuentro entre Barcelona y Girona.EFE

El técnico azulgrana aseveró que "pelearán hasta el final" por el título. "A la gente le cabrea más la derrota porque hemos tenido el partido en nuestras manos, no supimos aprovechar nuestros momentos".

"Hoy no hemos estado acertados en la presión tras pérdida que nos llevó a ganar títulos en la temporada pasada", concluyó Xavi restando importancia a la derrota en el derbi contra el Girona.

El Girona sueña en grande

El Girona con la victoria de este domingo empieza a soñar en grande. Miguel Gutiérrez, goleador este domingo en Montjuic, aseguró que su equipo "cree que puede ganar esta Liga". Pero antes, este sábado, Delfí Geli se mostró en Tiempo de Juego muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en el día previo al partido contra el Barcelona.

El lateral izquierdo describió así en DAZN su gol y el triunfo: "Es algo indescriptble, hemos hecho un gran trabajo. Le pego de puntera. Lo he visto claro, he disparado y ha sido gol".

Por último comentó sobre el liderato del Girona: "De momento las cosas van bien y vamos a pelear por estar en la pelea por LaLiga".

Miguel Gutiérrez celebra un gol del Girona en Montjuic.EFE

Por su parte, el presidente del Girona dijo a José Luis Corrochano: "Estamos muy tranquilos porque el objetivo era la salvación. Mantener al club en Primera un año más y con esta puntuación era inimaginable, prácticamente lo tenemos hecho", afirmaba Delfí a José Luis Corrochano sobre el objetivo del equipo catalán.

El presidente esquivó responder al sueño de Europa con mucho entusiasmo y señaló: "No sería una decepción no estar en Europa, pero con los puntos que llevamos estamos en la lucha. Estamos peleando contra equipos que tienen ese objetivo marcado año tras año. Y nosotros no tenemos ese objetivo, pero lo afrontamos con mucha ilusión".

