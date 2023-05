Manolo Lama estalla con los tuits de Tebas y Vinicius: "¿Nadie le dice que Florentino Pérez no lo suscribe?"

"El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga". Así comenzó Vinicius Júnior, una batalla dialéctica en redes sociales que se confirmó cuando Javier Tebas le respondió. "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan", escribió tras lo sucedido en Mestalla durante el Valencia - Real Madrid, que se paró por los insultos racistas que recibió y en el que acabó viendo la tarjeta roja. Manolo Lama explotó con el cruce de declaraciones entre ambos en 'Tiempo de Juego'.

Audio

Los insultos racistas a Vinicius, en el Tertulión de los domingos: "Hay que irse del campo" Hablamos en Tiempo de Juego de la polémica en Mestalla, con los gritos racistas a Vinicius y la expulsión del brasileño en la derrota del Real Madrid ante el Valencia. 22 may 2023 - 01:06





Todo el conflicto se pudo escuchar en el programa de esta pasada noche. "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", le contestó el presidente de LaLiga en un tuit en respuesta a la publicación que había puesto el jugador unos minutos antes.

Vinicius dejó clara su postura al volver a responder a Javier Tebas en otro mensaje: "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve". Tras esto, llegaron las reacciones en 'Tiempo de Juego'.

El intercambio de mensajes entre Vinicius y Tebas provoca esta reacción de Manolo Lama

"Lo siento mucho. El campeonato, que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí". Así finalizaba la condena de Vinicius Júnior en una publicación de su cuenta de Instagram.

Audio





Tras el intercambio de palabras, Manolo Lama hizo esta reflexión en 'El Tertulión' de este domingo que puedes escuchar aquí. El periodista hace referencia al hecho de que el Real Madrid no se adhiere a las condenas racistas que hace LaLiga cuando han reaccionado a situaciones con Vinicius. Las discrepancias entre el organismo y el club también llegan a este punto. En cualquier caso, el asunto de los episodios de racismo en los que este jugador es el foco de la rabia de algunos ha alcanzado en Mestalla un punto de no retorno.