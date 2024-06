Manolo González, tras ascender al Espanyol: "Subí sin ningún compromiso de quedarme"

El Espanyol certificó este domingo el ascenso a Primera División, un año después de descender a Segunda, y Juanma Castaño entrevistó a Manolo González, entrenador del equipo catalán, cuando se dirigía a su casa tras la fiesta en el estadio: "Se han quedado los jugadores con música pero estoy reventado, tengo ganas de irme a casa. No soy una persona que salga mucho pero el partido ha sido muy intenso".

El Espanyol logró el ascenso gracias a su victoria ante el Real Oviedo, al que ganó 2-0 en el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso con dos goles de Puado: "Teníamos el partido controlado; costaba y hemos tenido la suerte de abrir el partido a balón parado y luego meter el 2-0. Muy contento por Puado, se merecía esto".

Ahora, parece que Manolo González no continuará como entrenador del primer equipo, pese a lograr el ascenso y siendo el tercer entrenador del club esta temporada: "Lo cogiste cuando faltaban 12 partidos, no va a seguir parece... Subí sin ningún compromiso de quedarme. Se ha podido conseguir. Va a ser complicado volver al filial. Me quiero quedar pero me hubiera ido fastidiado si el equipo no hubiera ascendido. Es un orgullo, me pidieron que subiera y se ha hecho".

