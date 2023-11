El Manchester City se enfrenta en 2024 al juicio por 115 infracciones financieras

La Premier League acusó en el pasado mes de febrero al Manchester City de cometer una serie de irregularidades financieras en sus cuentas. Las acusasiones, que van desde la temporada 2009-2010 hasta el año 2018, están relacionados con la información financiera sobre beneficios, remuneración de entrenadores y jugadores, regulación de la UEFA y cooperación con las investigaciones de la Premier League.

??EXCLUSIVE

?? Date pencilled in for Premier League v Manchester City

?? Trial expected late autumn next year

???Witness statements currently being gathered

??‍?? Verdict could be end of 24/25 season

