Maldini juzga el gol fantasma de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu: "No se puede"

El Real Madrid consiguió ayer una victoria que sentenció prácticamente la Liga para el conjunto merengue y que deja en una situación delicada al Barcelona. El equipo dirigido por Xavi Hernández perdió ayer el último tren para sumarse a la lucha por el título, quedándose a once puntos del Real Madrid con seis jornadas por disputar (18 puntos).

Con la victoria de ayer, el Real Madrid consiguió una hazaña que no conseguía desde hace 90 años y que consiste en ganar todos los clásicos oficiales que se han disputado a lo largo de la temporada. El año 1935-1936 fue la última en la que la afición madridista vivió algo así (2 de Liga y final de Copa del Rey).

Por su lado, el club azulgrana no puede bajar los brazos, ya que lo único que les queda por luchar es por la clasificación para la próxima Supercopa de España, para lo que necesitan quedar segundos. Este torneo supone un ingreso importante para el Barcelona y sería un problema económico grave para la entidad no conseguirlo. El Girona está a dos puntos del club azulgrana y no parece querer renunciar a la segunda plaza.

Bellingham se pone las botas de Santillana

El mediocentro inglés fue protagonista en el Santiago Bernabéu por regalar una nueva victoria en la última jugada del partido y con el aliciente de hacerlo contra el máximo rival. El encuentro de Jude no sorprendió a nadie. Valiente en ataque y muy generoso en defensa, dirigió al equipo en un triunfo que sentencia el título y que permite al Real Madrid tomarse con más calma este último tramo de la temporada en competición nacional.

Composición de Santillana y Bellingham

A pesar de ser el segundo máximo goleador de la Liga (17), Bellingham arrastraba una racha de seis partidos sin ver puerta y esta se ha terminado en un momento clave para el Real Madrid y que, además, le ha hecho emular a uno de los jugadores históricos que existen en el Real Madrid. Carlos Alonso González, más conocido como Santillana, era el único jugador del conjunto blanco capaz de decidir, con sus goles, los dos clásicos ligueros a favor de su equipo (1983-84). Tras el partido de ayer, Bellingham ha igualado un récord que ni el propio Cristiano Ronaldo fue capaz de igualar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Laporta no descarta pedir la repetición del partido por el gol fantasma de Yamal

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no descarta pedir la repetición del Clásico liguero que terminó con victoria del merengue (3-2), si finalmente se demuestra que el gol fantasma de Lamine Yamal fue legal.

Laporta insistió en que, "si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada", pondrán en marcha "todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las actuaciones judiciales que hagan falta".

Frame del posible gol del Barcelona

Y que "de confirmarse que fue un gol legal", el Barça no descarta "pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR". Para Maldini, el colegiado actuó de manera espléndida al no existir ninguna imagen que confirme al cien por cien que ha sido gol: "No hay ninguna toma que demuestre que eso es gol".

Vídeo

La segunda jugada "gris" del partido fue el penalti de Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez. Maldini ha asegurado que es "una jugada gris" y que a su modo de ver el fútbol "le deja muchas dudas". Para el analista internacional de Tiempo de Juego y El Partidazoes Lucas quien busca el contacto con el defensor del Barcelona.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).