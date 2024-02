Maldini analiza el posible refuerzo en el lateral izquierdo del Real Madrid: "Un auténtico acierto"

Alphonso Davies está siguiendo los mismos pasos que muchos compañeros de profesión han seguido antes para poder fichar por el equipo de sus sueños. Es común, durante los últimos años, que grandes jugadores esperen a concluir sus contratos para poder fichar como agente libre por el equipo que desean.

Alphonso Davies con la camiseta de su actual club | EFE

El Real Madrid se ha convertido en un auténtico especialista en esta rama del mercado. Alaba y Rüdiger son los ejemplos más recientes. Ambos jugadores esperaron a terminar contrato con Bayern y Chelsea respectivamente para firmar con el equipo blanco. Sin embargo, el posible fichaje de Mbappé puede romper las reglas de esta nueva rama.

El delantero francés tiene un valor de mercado de 180 millones y ya ha comunicado a su club que no renovará su contrato. Esto quiere decir que fichará como agente libre y el club que lo consiga contratar no tendrá que abonar ninguna cantidad de dinero al PSG, aunque se lo tendrá que abonar a Mbappé en forma de prima de fichaje. El último jugador que parece seguir los pasos de su excompañero Alaba es el lateral izquierdo Alphonso Davies. El canadiense finaliza contrato en 2025 y ya ha comunicado al club bávaro sus intenciones de no renovar el contrato.

El Real Madrid deberá buscar salida a uno de sus laterales

El conjunto madrileño cuenta actualmente con dos jugadores de gran nivel en esta demarcación, pero ninguno a nivel del canadiense, que ha demostrado durante las últimas temporadas ser uno de los mejores jugadores en su demarcación.

Ferland Mendy llegó en el año 2020 al Real Madrid desde el Olympique de Lyon por la friolera de 48 millones de euros. Durante los cuatro años del lateral francés en el conjunto merengue, Mendy ha pasado por diferentes etapas, aunque siempre ha contado con la confianza del cuerpo técnico, sobre todo de Ancelotti. El técnico italiano sabe que Mendy es un auténtico muro defensivo, pero también es consciente de las carencias ofensivas del francés. En la última Champions conquistada por el Real Madrid, Ferland fue clave para la consecución del título sacando un balón debajo de la línea en las semifinales contra el Manchester City, que hubiera supuesto el 0-2 para el conjunto inglés en el minuto 80. Ante una supuesta venta, Mendy sería el favorito para salir por su valor de mercado (20 millones).

Ferland Mendy pelea un balón con Djibril Sow | EFE

El segundo lateral es Fran García. El canterano del Real Madrid llegó en este mercado de fichajes después de hacer un gran año con el Rayo Vallecano en Primera División y el interés de múltiples equipos en contratar al español. Fran no ha disfrutado de todas las oportunidades que le hubiera gustado, incluso cuando Mendy estuvo lesionado, no pudo hacerse con un hueco recurrente en el once titular del Real Madrid. Ancelotti prefirió mover a Nacho o Camavinga a la banda izquierda y dejar a lateral en el banquillo. Si Davies ficha por el Real Madrid y Mendy no abandona el club, Fran tendrá los días contados en Real Madrid al menos por un tiempo. Es posible que Florentino Pérez no busque una venta directa y se reserve un derecho de tanteo, como ya lo hizo cuando se fue al Rayo o como ha hecho con Miguel Gutiérrez en su venta al Girona (reserva derecho de tanteo y un 50% de una futura venta).

La opinión de Maldini sobre Alphonso Davies

El analista internacional de Tiempo de Juego se ha mostrado entusiasmado con la posible llegada de Davies al conjunto dirigido por Ancelotti. Maldini ha asegurado que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y que tiene nivel para estar en cualquier equipo TOP de Europa: "En condiciones ofensivas y de equipo grande es el mejor", afirmó Maldini en Tiempo de análisis.

El caso de Alphonso Davies es un tanto curioso. El conjunto alemán lo fichó de la MLS y el rendimiento del canadiense ha estado muy por encima de las expectativas. Cuando Davies llegó del Vancouver Whitecaps lo hizo con la condición de extremo. Maldini ha destacado que es en el equipo alemán donde descubre esta demarcación y a raíz del buen rendimiento en esta banda, Davies acaba haciéndose con la titularidad indiscutible del lateral izquierdo.

Otras de las grandes virtudes que ha destacado Maldini del jugador es su capacidad para jugar en varias posiciones del campo si el entrenador lo necesitara: "En la Selección de Canadá ha llegado a jugar de extremo, de interior y de mediapunta", aseguró Maldini.

Para concluir, Maldini ha hecho una reflexión sobre los cambios que debe hacer el Real Madrid en las bandas defensivas del conjunto merengue: "En la banda derecha va a necesitar un relevo generacional de garantías para Carvajal y la banda izquierda no terminar de estar consolidada con Mendy y un Fran García que deja que desear defensivamente hablando".

