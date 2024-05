Maldini analiza la final de la Champions y se sincera: "La final más desequilibrada en años"

Ya falta menos de una semana para conocer al nuevo campeón de Europa. Real Madrid y Borussia Dortmund se miden el sábado 1 de junio en Wembley a partir de las nueve de la noche. El Real Madrid nunca ha disputado una final en este estadio y el Borussia perdió allí la última final que jugaron en 2013 (1-2 a favor del Bayern), eliminando en semifinales al Real Madrid de Mourinho.

Catorce copas de Europa contra una, pero todos o casi todos, incluidos los propios jugadores, pensamos que en una final no hay favoritismos: “Nosotros no nos consideramos favoritos. Está al 50-50. Tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar. Si buscas hacer algo diferente te equivocas, si has llegado hasta aquí es porque has hecho las cosas bien. Lo que te ha traído hasta aquí es lo que puede hacerte campeón”, aseguró ayer Carvajal ante los medios. Sin embargo, Maldini es más positivo en su pronóstico y ha asegurado que para él es la final "más desequilibrada" en años.

Maldini advierte de los peligros del Borussia, pero da como favorito al Real Madrid

El analista de fútbol internacional de Tiempo de Juego y El Partidazo ha analizado en Tiempo de Análisis los peligros del conjunto alemán a los que el Real Madrid debe estar muy atento durante la final. Maldini tiene claro que el Borussia intentará potenciar su juego a través de los espacios y la velocidad de sus extremos, capacidades que han llevado a los alemanes a alcanzar la final de la Champions de manera "brillante". Por eso, Maldini cree que Carvajal y Mendy serán "muy importantes" para determinar el resultado final del encuentro.

Edin Terzic da una charla a sus jugadores antes de la final | EFE

A pesar de buscar este juego tan directo, el Borussia es un equipo que "concede muchas ocasiones de gol" y que con la capacidad ofensiva del Real Madrid tendrá muy difícil no encajar o recibir múltiples llegadas a su área. "Ya lo hizo el PSG, lo hizo el Atlético de Madrid y con el potencial del Real Madrid en ataque es lógico pensar que el Real Madrid va a tener ocasiones de gol", sentencia Maldini.

Otro de los factores que Ancelotti ha asegurado que se debe tener en cuenta es la historia de este equipo en la competición europea: “Nosotros tenemos muy claro lo que es el Borussia Dortmund, un equipo con mucha historia en la competición y la experiencia cuenta. Es un equipo que ha llegado con mérito. Han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la ‘Champions’. Nosotros no estamos de vacaciones, pero muchos sí”.

El once contra el Betis, un preludio de la final

A pesar de que el técnico del Real Madrid no ha querido despejar las dudas que hay sobre los once jugadores que saldrán de inicio en Wembley, el último partido de liga contra el Betis podría ser un anticipo de lo que veremos en Londres.

Los jugadores de Real Madrid antes del partido contra el Real Betis | EFE

Ancelotti ha jugado con la duda de la portería e incluso ha bromeado afirmando que "le gusta oír el debate" alrededor de su decisión, pero Courtois tiene todas las papeletas para ocupar la portería desde el inicio. El guardameta belga ha demostrado durante sus últimas titularidades que está en plena forma, de hecho, en el partido contra el Alavés batió su récord de intervenciones en un mismo partido (10 paradas).

En la línea defensiva, Nacho y Rüdiger ocuparán el centro de la zaga. El alemán ha conseguido hacerse imprescindible en las alineaciones de su entrenador y el español se ha encontrado con una oportunidad que a principio de temporada no se habría imaginado. Carvajal y Mendy serán los laterales y tendrán que resistir las acometidas de Adeyemi y Sancho por las bandas.

Kroos, Valverde, Camavinga y Bellingham ocuparán la parcela del medio campo. Tchouaméni está completamente descartado y previsiblemente su compatriota francés hará de cinco, aunque Kroos será un habitual en esa posición para facilitar la salida de balón del equipo. Vinicius y Rodrygo serán las referencias ofensivas del equipo y se enfrentarán a una defensa sin mucha velocidad punta y en la que los laterales dejan muchos espacios por su vocación ofensiva.

