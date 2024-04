Maldini alaba la decisión tomada por Xabi Alonso y vaticina su futuro: "Destinado a..."

Xabi Alonso se ha convertido en el entrenador revelación de la temporada para la mayoría de expertos y analistas del deporte rey del viejo continente. Lo que está consiguiendo el técnico donostiarra con el Bayer Leverkusen es digno de estudio en las mejores academias de fútbol del mundo y todo lo está logrando como se deben hacer las cosas: con trabajo, esfuerzo y lo más importante, paso a paso.

Muchos medios alemanes e ingleses colocaban a Xabi en el banquillo de dos equipos de primer nivel mundial y que se van a quedar sin entrenador a final de temporada. Tanto Tuchel en el Bayern Múnich como Klopp en el Liverpool han anunciado que abandonarán el equipo cuando finalice el año. Otros apuntaban a la posibilidad de que el español terminase recalando en el Real Madrid, club al que parece estar destinado a entrenar en algún momento de su nueva carrera como técnico.

Pues bien, Xabi Alonso ha hablado en los medios alemanes y ha aclarado que su camino con el Bayer Leverkusen continuará la próxima temporada: "Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda... todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello".

¿Qué títulos puede ganar esta temporada Xabi Alonso?

El conjunto alemán sigue invicto en la Bundesliga (23 victorias y 4 empates) y es líder del campeonato con 7 puntos de diferencia sobre el Bayern Múnich (70 y 63). Los datos del conjunto dirigido por Xabi son abrumadores. Es el equipo menos goleado y el segundo equipo más goleador. Además, otra de las cualidades del conjunto alemán es la variedad en sus goleadores, destacando a los dos carrileros del equipo.

Grimaldo y Frimpong son el segundo y el tercero máximo goleador del equipo (9 y 8 tantos) y el primero y el tercero máximo asistente del equipo (12 y 8 asistencias). Hasta 16 jugadores de la plantilla han metido gol esta temporada. La Bundesliga será su primer título como entrenador profesional de fútbol. El propio técnico del Bayern, Thomas Tuchel, ha felicitado al Bayer Leverkusen por la Bundesliga tras la derrota de su equipo contra el Dortmund.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Grimaldo y Frimpong

En la Copa alemana el Bayer es claro favorito para llevarse el título. Los tres semifinalistas restantes son de Segunda División y sería una sorpresa si caen eliminados, aunque los de Xabi deben tener cuidado y no confiarse. El Fortuna Düsseldorf eliminó al Bayern Múnich y puede poner las cosas difíciles a los de Leverkusen.

En la Europa League sigue vivo tras remontar en dos ocasiones al Qarabag, la última en su estadio y recordando mucho a la épica del Real Madrid en Europa. El Leverkusen metió dos goles en el tiempo de descuento y levantó un partido que iba perdiendo en el minuto setenta 2-0 y que terminó ganando 3-2. Su siguiente rival será el West Ham United y si pasa la eliminatoria se enfrentará al ganador del Milán-Roma por un puesto en la final.

Maldini alaba la decisión de Xabi: "Para mi es muy inteligente"

Vídeo

El analista internacional de Tiempo de Juego y El Partidazocree firmemente que Xabi ha tomado la decisión correcta. También ha confirmado que tiene "muchas ganas de ver a este equipo" el año que viene en la máxima competición europea y que va a ser especialmente "bonito" por el hecho de ver cómo funciona un grupo que ha creado el técnico español desde cero y en tiempo récord. Por último, Maldini ha vaticinado el equipo al que está destinado a entrenar algún día el técnico español: "Seguro que termina entrenando al Real Madrid".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).