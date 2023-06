La maldición de Kevin de Bruyne con las finales de la Champions League

Kevin de Bruyne, centrocampista belga del Manchester City, se marchó lesionado a los 35 minutos de la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán tras una entrada de Hakan Calhanoglu.

El belga fue sustituido por Phil Foden a la media hora. Es la segunda final de la 'Champions' de la que tiene que irse antes de tiempo, porque en la de 2021 contra el Chelsea tuvo que abandonar el campo a la media hora tras un choque con Antonio Rudiger y así lo recuerda nuestro compañero Pedro Martín con sus datos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De Bruyne se probó e intentó continuar hasta que finalmente no pudo seguir y tuvo que ser cambiado por Foden. Una de sus última jugadas por un centro desde la derecha que se fue muy desviado, que como señaló Manolo Lama durante la retransmisión, ya era la muestra de que el belga no estaba bien.

Paco González recordó durante la narración del encuentro que De Bruyne no ha tenido un buen año con respecto a las lesiones, no es vano, antes de la eliminatoria de las semfiinales ante el Real Madrid ya estuvo parado algún encuentro y durante ese doble partido ante el equipo blanco no estuvo en su mejor momento.

El director y presentador de Tiempo de Juego tampoco ocultó su pena por la lesión del centrocampista a pesar de que Paco González vaya con el equipo italiano en la final continental.