El malagueño Risacher, número 1 del Draft más francés de la historia

El alero francés Zaccharie Risacher fue elegido este miércoles por los Atlanta Hawks como el número uno del 'draft' de la NBA, mientras que otro jugador del mismo país, el pívot Alex Sarr, fue el número dos con destino a los Washington Wizards.

Risacher, de 2,07 metros y cuyo padre Stephane jugó en el baloncesto español, en el Unicaja, y fue plata olímpica en Sydney 2000, aterrizará en la liga estadounidense tras jugar esta recién acabada temporada en el JL Bourg. Por su parte, Sarr, de 2,16 m y que pasó por la cantera del Real Madrid, estuvo este año en el baloncesto australiano y confirmó con su segundo lugar el gran momento a nivel de talento joven en Francia que ya el año pasado tuvo el número uno con Victor Wembanyama.

Además, en un 'draft' que únicamente sirvió para las elecciones de primera ronda, ya que las de segunda, en las que aspira estar el base español Juan Núñez, serán este jueves, el 'Top 5' lo completaron el base Reed Shepard (Houston Rockets), el escolta Stephon Castle (San Antonio Spurs) y el ala-pívot Ron Holland (Detroit Pistons).

Risacher nació en Málaga en 2006, cuando su padre era jugador de Unicaja. Vivió en España tres años, primero en Málaga y después en Murcia, entre 2005 y 2008, hasta que la familia regresó a Francia siguiendo la carrera profesional de su padre. A sus 19 años llega a la NBA con tres temporadas de experiencia profesional en la liga francesa: debutó en 2021 con el ASVEL y en 2024 ganó el galardón ‘Rising Star’ de la EuroCup y el de ‘Mejor Joven’ de la Liga Francesa.

Es el decimoquinto jugador no nacido en Estados Unidos que logra ser número uno y aterriza en unos Hawks con muchos rumores de salida de sus estrellas Trae Young y Dejounte Murray, por lo que podría comenzar a contar con protagonismo a las órdenes de Quin Snyder desde el primer día.

