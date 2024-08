La mala suerte de Laura Heredia en Pentatlón Moderno: Fuera por culpa del caballo

Laura Heredia, primera española en la historia en participar en el pentatlón moderno de unos Juegos Olímpicos, vio esfumarse todas sus opciones de luchar por medalla en París 2024 en la prueba de saltos de obstáculos de hípica.

La pentatleta barcelonesa, que se había clasificado brillantemente para la final, se despidió rápidamente del sueño en Versalles ante la falta de entendimiento con el caballo que le tocó en sorteo, 'Dollar Us d'Ecly'. Tras un par de rehúses no pudo seguir con el recorrido y fue eliminada de la prueba de hípica, con lo que dijo adiós sin punto alguno y un déficit ya irremontable.

300 puntos que se van, y con ellos cualquier opción de medalla



Laura Heredia, subcampeona de Europa en Cracovia 2023, tuvo que recomponerse y, con el lógico disgusto por lo ocurrido, completar la competición con las pruebas de esgrima, natación y 'laser run'. Acabó decimoséptima y penúltima con 1.124 puntos. La victoria fue para la húngara Michelle Gulyas con récord mundial (1.461), que precedió a la francesa Elodie Clouvel (1.452) y a la surcoreana Seungmin Seong (1.441).

"No me imaginaba que me pudiera pasar esto en esta competición en la final de los Juegos Olímpicos. Después sólo quería disfrutar del resto de la competición y lo hice lo mejor que pude en la Laser Run e hice mi marca personal, así que por ese lado estoy contenta", explicó la española. "A partir de ahora el pentatlón cambiará. La hípica no la volveremos a tener. Así que tengo que adaptarme a una nueva disciplina que todavía no he probado. Ya veremos. Soy una deportista que siempre intenta hacerlo lo mejor posible y trabajar duro para lo que venga".