Lunin se encuentra mejor de su proceso febril, pero no ha entrenado todavía con el equipo

El portero ucraniano Andriy Lunin se ausentó también este martes del entrenamiento del Real Madrid debido a una fiebre que le impidió estar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento de preparación de cara a la final de la Liga de Campeones del próximo sábado 1 de junio ante el Borussia Dortmund.

El portero tampoco estuvo en la primera sesión de la semana celebrada en el día de ayer, y aunque se encuentra mejor como informa nuestro compañero Melchor Ruiz, todavía no se ha ejercitado con el grupo, y se espera que regrese mañana miércoles.

Un contratiempo en pleno debate sobre quién será el guardameta titular en dicho encuentro, con el belga Thibaut Courtois, ya recuperado de dos lesiones de rodilla, partiendo con más opciones.

“Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy tiene fiebre pero va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo”, dijo el técnico Carlo Ancelotti en la rueda de prensa celebrada este lunes.

Este martes tampoco se ha entrenado el tercer portero madridista, Kepa Arrizabalaga, por permiso del club.

Esta nueva sesión comenzó con los jugadores ejercitándose en el gimnasio por espacio de 45 minutos. Posteriormente, ya sobre el césped, completaron rondos y ejercicios de circulación de balón y presión. A continuación, llevaron a cabo trabajo táctico y jugadas de estrategia para finalizar con exigentes partidos en campos de dimensiones reducidas.

Por su parte, los lesionados David Alaba y Aurélien Tchouameni continúan con sus respectivos trabajos de recuperación.