La selección española disputará el próximo martes 9 de julio las semifinales de la Eurocopa ante Francia. El gran papel deportivo que está realizando el plantel de Luis de la Fuente, choca con la situación que viven algunos de los aficionados españoles.

En el tramo final de Tiempo de Juego de este sábado con José Luis Corrochano se ha pasado el presidente de la Peña Marea Roja, David Cebollada, que ha denunciado las dificultades que tienen para conseguir entradas.

Un David que comenzó la entrevista hablando de lo que vivió este viernes en el partido ante Alemania: "Fue un partido super emocionante, pero me hubiera gustado verlo de otra manera porque estuve desplazado de toda mi gente de la Peña, todo aquello fue un caos".

"Las entradas no nos llegan, no sé quién tiene la culpa, o la UEFA no lo está haciendo bien o es la Federación que debería de hacer un poco más de hincapié en estos aficionados que vamos con la selección a estos países y cada vez hay problemas", apuntaba David durante su participación en Tiempo de Juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dentro de esos problemas, el presidente de la Peña Marea Roja, explicó lo que ocurrió durante el partido ante Croacia y ante la misma Alemania: "En el partido de Croacia, al señor de la trompeta que es de una Peña, le dieron en la trompeta y casi le tiran los dientes. Con Alemania, a nuestro compañero del bombo, le dieron un golpe en el ojo y ha denunciado a los alemanes".

"Muy cabreado salí y con el problema de mi amigo con el que se te queda un mal sabor de boca", añadía el seguidor de 'La Roja' sobre lo ocurrido en el choque ante el combinado germano.

David aseguró que ya consiguió alguna entrada de cara al partido ante el Francia a través de la plataforma Fan Firts, a un precio de unos 80 euros aproximadamente, pero "no han llegado para todos".

"Voy a tener que quitar seleccionados y decirles que no tienen entradas porque mi Peña no ha conseguido entrada. Me provoca una gran tristeza", confesó.

"No se puede dejar tirados a aficionados que llevamos partidos desde la Fase de Clasficación en todos los países", denunciaba en COPE David Cebollada.

A su vez, también lamentó que no ocurra en la Federación Española lo mismo que en otras federaciones: "No somos hooligans. Los agentes de seguridad están muy contentos con nosotros". Cabe recordar como apuntó nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, que la RFEF recibe 7.000 localidades.

Se da la circunstancia además que el presidente de la citada Peña se encuentra todavía en Alemania aunque "un poco dolorido porque tuve un accidente de tráfico esta mañana".

Bajas de España

En cuanto al aspecto deportivo, el seleccionador Luis de la Fuente tiene las bajas seguras de Dani Carvajal, Robin Le Normand - estos dos por sanciones - y además no podrá jugar Pedri por lesión.

Kroos esperando a disculparse con Pedri | EFE

En principio el resto de jugadores están a la orden de Luis de Fuente y por tanto disponibles para poder luchar por un puesto en la final de la Eurocopa que se jugará el próximo domingo 14 de julio en Berlín a las 21:00h.

Francia, por su parte, no cuenta con ninguna baja por sanciones y habrá que ver cómo evolucionan los jugadores en estos días que quedan por delante de preparación.

Semifinales

Además de ese España-Francia, un día más tarde, Inglaterra y Países Bajos disputarán la otra semifinal después de sus respectivas victorias ante Suiza y ante Turquía. Los británicos, eso sí, tuvieron que esperar a la tanda de penaltis para confirmar su billete a las semifinales.

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.