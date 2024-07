Los primeros escándalos de París 2024: un positivo y una 'tramposa'

La federación canadiense de fútbol ha suspendido a la seleccionadora del equipo nacional femenino, Bev Priestman, para el resto de los Juegos Olímpicos por la utilización de drones para espiar los entrenamientos de los rivales antes de los Juegos de París 2024.

Priestman anunció que no se sentaría en el banquillo para dirigir a Canadá contra Nueva Zelanda en el primer partido para “mantener la deportividad” después de que el Comité Olímpico Canadiense descubriera el uso de drones para espiar los entrenamientos de la selección oceánica el 19 y 22 de julio, pero la federación canadiense ha conocido que no es una práctica nueva.

The Canadian Olympic Committee has removed CWNT head coach, Bev Priestman from the Canadian Olympic Team.



Assistant coach Andy Spence will lead the CWNT for the remainder of the Paris 2024 Olympics. pic.twitter.com/JI2cvnrgud