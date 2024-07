Los misterios del Barcelona con Hansi Flick: "Negocio familiar"

El pasado 29 de mayo, Hans-Dieter Flick fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del FC Barcelona. El técnico alemán llegó al conjunto culé para sustituir a Xavi Hernández, tras dos temporadas y media.

Palmarés de Flick

Flick fue el artífice del sextete que logró el Bayern de Múnich en la temporada 2019-2020. Tras la pandemia el conjunto bávaro realizó la gesta que tan solo había logrado el Barça. Esta gesta dejó resultados para la historia como, por ejemplo, el 2-8 precisamente contra el FC Barcelona.

El Bayern de Múnich conquista la Champions 2020

En agosto de 2022, Flick fue anunciado nuevo seleccionador absoluto alemán. El entrenador germano no fue capaz de conseguir un gran resultado en el Mundial de Catar 2022, donde la selección teutona cayó en fase de grupos, donde también estaba España. Finalmente, en septiembre de 2023, Hans-Dieter Flick dejó la selección alemana y decidió tomarse un respiro que duró hasta el anuncio de su llegada al Barcelona.

El palmarés histórico de Flick, pese a su corta experiencia como técnico, es bastante ilusionante para el seguidor culé, que no está acostumbrado en los últimos años a recibir noticias de este tipo. Es por eso que ha sorprendido a los propios aficionados del club, y del fútbol en general, que todavía no haya sido presentado de manera oficial como técnico del FC Barcelona.

Finalmente, todo hace indicar que la presentación oficial tendrá lugar entre el 25 y el 26 de julio, pocos días antes de que la expedición culé viaje a Estados Unidos para realizar su habitual gira de pretemporada, el 28 de julio. Esta pretemporada servirá para ver los primeros ápices del 'Barça de Flick', que debutará el 31 de julio a la 1:00, hora peninsular frente al Manchester City. Su segunda prueba será ni más ni menos que el primer Clásico del entrenador alemán, el 4 de agosto a la misma hora que el anterior. La última prueba culé será frente al segundo club más laureado de Europa, el AC Milan, al que se enfrentará el 7 de agosto a las 01:30 horas, hora peninsular.

Emilio Pérez y Tomás Guasch se mojan en 'La Pareja'

Los dos tertulianos han querido mostrar su opinión acerca de que todavía Hans-Dieter Flick no haya sido presentado, lo han hecho en su particular sección durante el espacio de Deportes de La Linterna, a las 20:30h.





Emilio Pérez de Rozas ha sido muy crítico con la actuación del club culé al ser preguntado por qué el Barça ha escondido a Flick hasta ahora, " Y ¿Por qúe ha escondido a Yamal?. Regresa de la Eurocopa con el trofeo al Mejor Jugador Joven y ni lo enseñan, se lo llevan a la obra. qué te cuesta hacer una presentación cuando firma y después ya harás otra antes de irte a la gira". Además, ha querido atizar a la directiva: "Todo esto que ocurre en el Barça es de una falta de profesionalidad".

Por último, el tertuliano ha añadido que: "Esto está llevado como una mercería, es un negocio familiar, aquí se han ido todos los profesionales. Los que piensan en el futuro, en la imagen han desaparecido, esto lo llevan cuatro amigos que se ven en el bareto de abajo del despacho de Laporta."

Por su parte, Tomás Guasch ha adoptado una actitud más propia del desconcierto: "Me sorprende muchísimo. Yo no me imagino a Luis Aragonés, que en gloria esté, lo mismo Cruyff, Menotti, el mismo Guardiola, dos meses metido en una nevera. Llega el entrenador del Barça, pues que se explique". Aún así el tertuliano ha querido mostrar confianza en que suceda lo antes posible: "Este Flick parece un tío interesante, con un discurso puesto. A ver si tenemos suerte la semana que viene".

