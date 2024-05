Los jugadores del Rayo celebran la permanencia con un 'challenge' viral de TikTok: "Un marciano..."

El Rayo Vallecano volverá a estar la temporada que viene en Primera División. Los de Iñigo Pérez cayeron 3-0 en Montjuic ante el Barcelona, pero el empate a 0 del Cádiz ante Las Palmas provocó que los de Vallecas certificaran su permanencia un año más.

Año complicado para los de 'La Franja', que tras la marcha de Andoni Iraola a la Premier League a final de la pasada temporada, confiaron en Francisco para encabezar un nuevo proyecto, sin embargo, los malos resultados provocaron un cambio de entrenador.

Iñigo Pérez, que formó parte del staff técnico de Andoni Iraola como segundo entrenador durante las temporadas 2020-2023, se convirtió en febrero de este año, en el nuevo técnico rayista.

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Real MadridEFE

Meses irregulares del Rayo, que no terminó de cosechar buenos resultados que terminaran por confirmar la permanencia y tuvo que esperar a la penúltima jornada para que eso se hiciese realidad.

Como refleja nuestro compañero Pedro Martín en sus datos, el Rayo jugará su cuarta temporada consecutiva en Primera División, y será la segunda etapa más larga en la máxima competición, igualada con el periodo comprendido entre 1999 y 2003 y superado por la etapa que fue desde 2011 al 2016 donde jugaron cinco años seguidos en Primera.

Palabras de Iñigo Pérez

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, afirmó este domingo, tras conseguir la permanencia por el empate del Cádiz aun habiendo perdido contra el Barcelona, que "ha habido final feliz" y que el equipo "tiene que celebrarlo".

"Para el Rayo Vallecano estar en Primera División es un reto importante y el mérito es enorme. Llevamos unos años con buenos resultados, siendo vistosos, en boca de la gente que transmite la info", aseguró Pérez en declaraciones a la prensa tras finalizar el encuentro.

Falcao

Otra de las personas que hablaron al término del encuentro, fue el delantero colombiano Radamel Falcao: "Gracias a Dios. Es importantísimo para este club y para una afición que nos acompaña siempre. Quiero agradecerles estos tres años y les deseo muchos éxitos en el futuro".

"Desafortunadamente, este no es el resultado esperábamos. En otras ocasiones no habíamos tenido tantas oportunidades y habíamos sido más certeros. Hoy se generaron muchas oportunidades y no las concretamos", analizó en DAZN sobre el partido contra el Barcelona.

El delantero colombiano, que termina contrato el 30 de junio, aseguró que quiere "seguir jugando", porque se siente "bien", y que analizará con su familia qué hacer en el futuro. También comentó que "no hay nada oficial que se haya hablado" por ahora con el Rayo.

Celebración

Los jugadores del Rayo no pudieron ocultar la alegría de la permanencia, y en el avión de vuelta a Madrid, realizon un viral 'challenge' de TikTok. Todo comenzó a través de Isi Palazón y Sergio Camello, para acabar contando con más jugadores rayistas en el pasillo del avión.

