Los Juegos Olímpicos de París serán el último baile de una leyenda del balonmano

El jugador de balonmano Mikkel Hansen, uno de los mejores jugadores de la historia de Dinamarca y con más peso en el balonmano europeo, anunció este miércoles que pondrá punto final a su carrera tras los Juegos Olímpicos de París de este verano, con el objetivo de sumar una tercera medalla olímpica.

"Siempre he dicho que quería parar el día que la alegría y el juego ya no estuvieran. Pero también creo que he llegado a un lugar donde puedo sentir que hay otras cosas que me atraen. Por eso, siento que este verano es el momento perfecto para dejarlo", anunció en una multitudinaria rueda de prensa convocada junto a su club, el Aalborg danés.

Hansen, un 'vikingo' que lo ha ganado casi todo con Dinamarca y también a nivel de clubes, añadió que desde hace casi 20 años ha tenido el privilegio de ganarse la vida con el deporte que ama, representando a algunos de los clubes más importantes del mundo, entre ellos un Barça al que llegó en 2008 como gran figura y donde no tuvo el rendimiento esperado.

"Siempre tendré un amor enorme por este deporte. No creo que nadie lo cuestione", comentó Hansen, que tenía contrato con el Aalborg hasta 2025 pero que colgará las botas este verano tras intentar ayudar a Dinamarca a lograr el oro olímpico en París 2024. Un reto que Hansen y el resto de 'Vikingos' alcanzaron en Río 2916. "Me gustaría mucho ir a los Juegos Olímpicos", aseguró.

Mikkel Hansen contra Eslovenia.CORDON PRESS





La Federación Danesa de balonmano envió un mensaje tranquilizador para el jugador. "Una de las mayores estrellas del deporte ha anunciado hoy su retirada. Mikkel Hansen se retira al final de esta temporada. Cruzamos los dedos para que el '24' se recupere de su lesión para poder disfrutar una última vez en la cancha y rendirle homenaje por una carrera fantástica", apuntaron.

Hansen, en esas casi dos décadas de carrera, fue elegido en tres ocasiones mejor jugador del mundo (2011, 2015 y 2018). A nivel de clubes, ha jugado en el GOG Svendborg, AG Kobenhavn y Aalborg en Dinamarca, así como en el Barça (2008-2010) --ganó una Copa ASOBAL, una Copa del Rey y una Supercopa-- y en el Paris Saint-Germain francés (2012-2022). Su gran 'pero' es la Liga de Campeones.

Con Dinamarca conquistó un oro olímpico en Río 2016 y también, una plata olímpica en Tokyo 2020,con récord goleador olímpico gracias a 61 goles en el torneo. Además, tiene tres oros mundiales en su palmarés (2019, 2021 y 2023) y un Europeo, el de Serbia 2012.