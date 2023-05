Los comentaristas de Tiempo de Juego ponen nota a la temporada del Real Madrid: "Le daría un..."

El Real Madrid ha sido arrollado por el Manchester City en el Etihad en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones y con la eliminación el equipo blanco ve concluída su temporada.

Los ingleses han dominado a los de Carlo Ancelotti que saltaron al terreno de juego con el mismo plan del partido de la ida. Esperando atrás al rival y buscando el contraataque. Pero los de Guardiola se mostraron muy superiores desde los primeros minutos del encuentro.

Courtois salvó al Madrid en los primeros instantes, pero los goles no tardarían en llegar. Bernardo Silva abrió la lata y en un error defensivo del equipo blanco marcó el segundo. Se vio un pequeño espejismo con un disparo de Kroos al larguero, pero la ocasión fue anecdótica. Porque el dominio inglés duró los 90 minutos y con dos goles más en la segunda mitad mató las pocas esperanzas blancas.

La pregunta de Paco González a los comentaristas

El Madrid cierra la temporada encajando una goleada muy dura, que se suma a la pérdida de LaLiga con 14 puntos de desventaja con el Barcelona y con ello llega el momento de hacer balance. "¿Cómo valoráis la temporad del Real Madrid?", ha sido la pregunta que Paco González, director de Tiempo de Juego, ha lanzado a los comentaristas de Tiempo de Juego.

Audio

La sensación en general de los comentaristas de Tiempo de Juego no es buena, pese a conquistar tres títulos (Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa del Rey). El primero en dar su opinion ha sido Manolo Sanchís, excapitán del Real Madrid: "Una temporada con tres títulos no puede ser mala. No es solo ha ganado la Copa del Rey, le daría un 6 ó 7".

Al escuchar la nota de Sanchís Paco se sorprendió. Y el exjugador matizó su nota: "Con tres títulos la temporada no es solo para un aprobado. Aunque en la competiciones que marcan la tempora el Real Madrid no ha estado a la altura".

Poli Rincón y Tomás Guasch tuvieron un opinión muy similar y puedes escuchar su opinión completa.