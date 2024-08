Lookman, sobre la final de la Supercopa de Europa: "Queremos demostrar de qué estamos hechos"

Ademola Lookman, delantero nigeriano del Atalanta, afirmó que "toda plantilla está contenta" por tener la ocasión de disputar la Supercopa de Europa de fútbol, en la que se enfrentarán al Real Madrid en el Estadio Nacional de Varsovia.

"No sólo yo, toda la plantilla está contenta de tener una ocasión como la de mañana. Merecíamos estar en la final de la Liga Europa, hemos trabajado muchísimo. Hemos mostrado mucha perseverancia, eso nos ha traído aquí. Mañana es otra noche para demostrar nuestra cualidades en el momento adecuado y estamos muy ilusionados de cara al duelo", señaló en rueda de prensa.

Lookman opina que el Real Madrid es "un equipo top, con jugadores top en cualquier momento": "No creo que haya un momento mejor o peor para medirse a ellos. Tenemos que centrarnos en nosotros como equipo, en cómo podemos desplegar nuestro juego e influir en él. Ellos tienen sus virtudes y sus peligros, nosotros también tenemos cualidades y ellos van a tener que controlar nuestras virtudes igualmente".

