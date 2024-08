La lluvia se cruza con Alcaraz y le impide pasar ronda

El tenista español Carlos Alcaraz tendrá que completar este viernes en el Masters 1.000 de Cincinnati su partido suspendido por la lluvia, mientras que Paula Badosa y Pablo Carreño avanzan con paso firme en el torneo.

Tras una hora y 25 minutos de partido, el duelo de segunda ronda entre Alcaraz (número 3 del mundo) y el francés Gael Monfils (n.46) se interrumpió por la lluvia con ventaja para el español con 6-4 en el primer set y 6-6 en el segundo con 1-3 en el 'tie break' para el galo. Después de casi dos horas esperando a ver si paraba la lluvia, la organización decidió cancelar lo que restaba de jornada por lo que el duelo entre Alcaraz y Monfils se reanudará, si el tiempo lo permite, este viernes no antes de las 18:30.

For more information, visit https://t.co/JWzWGfASqC for updates. pic.twitter.com/M2Q5K2RhVl

Si el murciano gana, tendrá que hacer doblete el viernes con un partido de octavos ante el danés Holger Rune (n.16) que no empezará antes de las 21:00 horas. Cincinnati supone el regreso a la competición de Alcaraz tras colgarse la medalla de plata en París 2024.

Por su parte, Carreño (n.513 y en el torneo con ránking protegido) extendió su gran momento venciendo en segunda ronda al australiano Max Purcell (n.68) por 6-3 y 6-3 en una hora y siete minutos. El asturiano, tras sufrir problemas de lesiones durante meses, alcanzó los octavos de un Masters 1.000 por primera vez desde París en octubre de 2022. En el siguiente cruce se medirá con el alemán Alexander Zverev (n.4), que doblegó al ruso Karen Khachanov (n.22) por 6-3 y 6-2 en una hora y 21 minutos.

The seeds keep falling!@paulabadosa gets the better of No.13 seed Kalinskaya 6-3, 6-2. She awaits the winner of Gauff/Putintseva.#CincyTennispic.twitter.com/gis4gnZ6PP