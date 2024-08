Lío de declaraciones entre Ángel Torres y Bordalás a cuenta del interés por James Rodríguez: "Brazos abiertos"

El futuro del jugador colombiano James Rodríguez está siendo uno de los temas del verano. James ha sido ofrecido a varios equipos de LaLiga y entre ellos al Rayo Vallecano o al Getafe entre otros.

Todo apunta a que vestirá la camiseta del equipo vallecano, pero anoche hubo un cruce de declaraciones entre el presidente del Getafe, Ángel Torres y el propio entrenador azulón, José Bordalás.

Ángel Torres, en declaraciones a DAZN antes del encuentro entre Getafe y Rayo Vallecano que terminó 0-0 en el marcador, aseguró en torno a James que "nos lo ofrecieron hace un mes, y hace una semana vinieron otra vez a través de otro agente y consultamos con el míster y nos dijo que no era lo que necesitaba".

Declaraciones del presidente del Getafe que provocó malestar en el técnico getafense como confirmó nuestra compañera Gemma Santos en el tramo final de Tiempo de Juego y que se hizo patente en las declaraciones del míster en la rueda de prensa postpartido al ser preguntado por este asunto.

Aunque Bordalás indicó que "no hablo de ningún jugador que no tenga la camiseta o escudo del Getafe", reconoció que él recibe "a cualquier jugador que el club decida fichar"

"Yo no decido los fichajes, los decide el presidente y la dirección deportiva y si viniera James mañana lo recibiría con los brazos abiertos, como he recibido a jugadores que han llegado esta temporada y eso es lo que hago", añadió el entrenador valenciano. "James es un gran jugador", concluyó.

GETAFE (C.A. DE MADRID), 24/08/2024.- El defensa albanés del Rayo Iván Balliu (i) y el centrocampista del Getafe Alex Sola (d) en acción durante el partido de la segunda jornada de Liga disputado este sábado entre el Getafe y el Rayo Vallecano en el estadio Coliseum. EFE/Sergio Pérez

"Ahora mismo el mercado está abierto y el club está trabajando para completar las necesidades de la plantilla. Ha llegado un delantero, es muy buena noticia. A Borja Mayoral no queremos precipitarle, le estamos cuidando mucho porque queremos que reaparezca al cien por cien, no queremos riesgos innecesarios tras meses parados. Está trabajando bien, cada día está más fuerte y pronto podrá ayudar al equipo", valoró Bordalás en relación al mercado de fichajes.

Y en relación al partido ante el Rayo, el entrenador azulón señaló lo siguiente: "Me gustaría tener seis puntos pero esto es fútbol profesional, oigo a todo el mundo que la mejor liga del mundo y va a ser una temporada dura. He dado todo, no quiero que me agradezcan nada pero sí que me respeten porque me dejo el alma por el club".

¿James, al Rayo?

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, reconoció que no ha recibido información de la directiva del club sobre la posibilidad de incorporar en los próximos días al centrocampista colombiano James Rodríguez, pero le lanzó elogios al asegurar que "es un jugador muy importante a nivel futbolístico a nivel mundial".

James Rodríguez celebra el triunfo frente a Brasil.Cordon Press

"James no está en la plantilla y no puedo hablar de jugadores que no están", comenzó diciendo Íñigo Pérez. "Entiendo el revuelo mediático que se ha generado porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol. Lo ha demostrado hace bien poco, en la Copa América. Acepto el revuelo pero no puedo ir más allá porque no tengo más información pero es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico y a nivel mundial", elogió.

