La selección española masculina de baloncesto cedió (88-85) este viernes ante la de Canadá en el último partido de la fase de grupos y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Los de Sergio Scariolo necesitaban la victoria para estar en cuartos de final. En un partido muy sufrido, España supo mantenerse en la pelea para tener sus opciones en el último cuarto pese a ir 14 puntos abajo en el inicio del segundo tiempo. Con suspense y dolor, se despidió la 'Familia' en el adiós de Rudy Fernández.

Adiós de Rudy Fernández

El alero internacional, que disputaba sus sextos Juegos Olímpicos, dio las gracias a todas las personas que le han apoyado en todo este tiempo en el micrófono de Pilar Casado al término del partido ante Canadá.

"Contento del trabajo que hemos hecho, luchado hasta el final, no ha podido ser", apuntabas Rudy sobre la derrota de este viernes.

"Me voy con un sabor muy bueno, ver al equipo competir de esta manera te da tranquilidad de presente y futuro que tiene esta selección. Me voy con eso que he intentado siempre, ayudar a los equipos a conseguir los objetivos", añadía el ya exjugador del Real Madrid y de la selección española.

Un Rudy que apunta que se va con paz porque "creo que llega el momento de estar tranquilo y con la familia" y con "tristeza porque he vivido muchas cosas con el baloncesto y con esta selección. Que no haya más torneos ni viajes te da esta tristeza"

De cara a lo que le viene por delante, el capitán de 'La Familia' indica que ahora le toca descansar "que también me lo merezco y disfrutar con la familia y mirar atrás y estar satisfecho por todo lo que he conseguido"

De cara al futuro de la selección y de sus compañeros, Rudy les da las "gracias por luchar y por representar tan bien esta camiseta y estoy convencido de que volverán a luchar por títulos porque hay futuro en esta selección".

Pau Gasol

Una de nuestras leyendas del deporte en general y del baloncesto en particular, Pau Gasol, dedicó unas bellas palabras al que fue su compañero en la selección.

"LEYENDA de nuestro deporte!!! Las hemos pasado de todos colores y puedo decir que cualquier calificativo se queda corto para tu gran carrera dentro y fuera de la selección. #LaFamilia te va a echar mucho, mucho, mucho de menos. !! Aunque tu ejemplo y legado siempre estará presente", escribió en la red social 'X'.