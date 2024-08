Las lágrimas de Sergi Roberto en su despedida del FC Barcelona: "Será siempre el club de mi vida"

El centrocampista Sergi Roberto, hasta ahora capitán del FC Barcelona, se despidió este martes de la entidad catalana con un claro mensaje: "La Masia siempre será el corazón de este club". El futbolista de Reus dijo adiós a la que ha sido su casa durante 18 años en el Auditori 1899, rodeado de compañeros de equipo, cuerpo técnico, miembros de la directiva, amigos y familiares.

Entre los asistentes, destacó la presencia del exentrenador azulgrana, Xavi Hernández, quien saludó a jugadores y algunos representantes del club y se sentó junto con sus excompañeros Gerard Piqué y Carles Puyol, y del exfutbolista Juan Carlos Unzué. "En los últimos años, he ido viendo cómo leyendas y compañeros se iban retirando y ahora me toca a mí", empezó Roberto en su discurso de despedida, dejando un legado de 25 títulos y 373 partidos en su larga etapa como azulgrana.

Palabra del capitán ??

El jugador catalán, con su futuro aún por definir tras finalizar su contrato con el Barcelona a finales de la temporada pasada, aseguró que "nunca" hubiera imaginado "debutar en el primer equipo" y que llegar a ser el primer capitán ha sido "un honor y orgullo". "Ahora dejo el brazalete en buenas manos, las de Marc", afirmó Roberto, en alusión al guardameta Marc-André ter Stegen, quien asumirá el rol de primer capitán a partir de esta temporada.

El discurso del futbolista de Reus se centró en su ejemplo como canterano, desde que llegó al club con tan solo 14 años hasta convertirse en una pieza importante del primer equipo. "La Masia es y será siempre el corazón de este club. Allí tenemos a jugadores increíbles y les diría que tengan paciencia. Tranquilidad, trabajo y esfuerzo", recomendó Roberto a los talentos que empiezan a relucir en el plantel azulgrana, algunos presentes en el acto de su despedida.

"El Barça y Barcelona seran siempre nuestra casa"



??? @SergiRoberto10

En este sentido, agregó que, si su sueño es llegar al primer equipo, como fue su caso, los pasos a seguir son "aguantar y trabajar", porque "así es como llegan las oportunidades en el mejor equipo del mundo". Durante el acto, el presidente del club, Joan Laporta, le dedicó unas palabras a Roberto: "Sergi, eres historia, símbolo y ejemplo a seguir del Barça. Eres una persona que ha sido ejemplar y, como presidente, solo tengo palabras de agradecimiento por tu compromiso. El Barça es y siempre será tu casa", subrayó.

Antes de finalizar, Sergi Roberto se dirigió al barcelonismo, a quien le agradeció "su apoyo durante todos estos años", aunque lamentó no haberse podido "despedir en el campo", y deseó "lo mejor" a sus compañeros, de quienes dijo que tienen "un futuro brillante". "Me voy muy feliz y orgulloso. Lo he dado todo por este club durante 18 años. Esta etapa se acaba, pero estoy seguro de que nuestros caminos se van a cruzar. ¡Viva el Barça por siempre!", concluyó.