Las lágrimas de felicidad de Álvaro Martín y María Pérez, en COPE: "Hemos sacrificado muchísimo"

Álvaro Martín y María Pérez se han convertido este miércoles 7 de agosto en campeones olímpicos del relevo mixto de marcha. La pareja española ha sido la más rápida en completar los 42.195 metros de los que constaba la prueba, que se disputaba por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

Cuatro relevos, dos por cabeza, que les han dado su segunda presea en París 2024 después de que el extremeño hubiera sido bronce y la andaluza plata en las pruebas individuales de los 20 kilómetros. Tras la conquista ambos han estado en el micrófono de la Cadena COPE donde han expresado sus sensaciones y alegría y han recibido una preciosa sorpresa.

"Gracias ninguna, creo que no ha sido fácil, todo el mundo daba esta medalla por hecho, pero hemos tenido que sufrir, pelear y disfrutar hasta el último minuto. Solo quería abrazar y decir que ya se ha terminado todo", aseguraba María Pérez tras recibir la enhorabuena de Manolo Lama.

Por su parte, Álvaro Martín declaraba que "hemos vivido muchísimas cosas juntos. Nuestro primer Europeo en 2018, nuestro primer Mundial en 2023 y ahora nuestro primer Oro Olímpico. Han sido muchos abrazos, muchas cosas pasadas y es muy bonito no solo ganar uno si no compartirlo con una grandísima persona como es María".

Los niños de María Pérez

Hemos querido sorprender a la granadina poniéndola con Ángel y Lucía, dos niños que han estado en París animándola. "Gracias por venir, por disfrutar, tenía un deber que me mandó vuestro padre antes de irse y lo he intentado cumplir con Álvaro. Espero que seáis los niños más felices de España hoy", les decía entre lágrimas la campeona olímpica a los hijos de Ángel Vaca, un exintegrante del Covirán Granada, que era muy querido por la marchadora y que falleció de cáncer hace unos meses.

Sus dos hijos han acompañado y dado fuerzas a María en la prueba y tras ella han salido a la calzada y posado con los campeones junto a una gran bandera de España. "Le pidió antes de fallecer a mi entrenador varias cosas y una era el abrazo con su familia en la meta. Dónde esté va a estar muy orgulloso de nosotros. Quería tener ese recuerdo", explicó a Manolo Lama.

La novia de Álvaro Martín

El extremeño recibió el cariño de su novia Mar que nada más terminar la prueba mostraba su felicidad a José Luis Corrochano en COPE: "No puedo más, no quepo en mí. Tanto tiempo sacrificando cosas, eventos, planes... toda una vida sacrificada y hoy ha merecido la pena. Como le dije en Budapest con él siempre merece la pena, todo merece la pena y hoy más que nunca".

"La pobre... no solo se comparten las alegrías. Me alegro que esté así porque es un momento para todos, no solo para mí y para María", decía Álvaro ante de ponerse al teléfono con su pareja. "Para llegar hasta aquí hemos sacrificado mucho, toda una vida diferente y por fín ahora va a estar conmigo y podremos construir una vida juntos", aseguraba Mar entre sollozos.

"Vamos ahora a disfrutar de nuestro momento, vamos a vivir juntos allí en Madrid. Yo sé por qué lo dice ella. Estoy deseando de volver a Madrid y de poder verla más veces porque la distancia es muy dura", desvelaba el nuevo campeón olímpico del relevo mixto de marcha.

