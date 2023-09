Las jugadoras aseguran que no han pedido la salida de Tomé y reivindican su profesionalidad

La selección española femenina de fútbol, que este próximo martes juega su segundo partido de la Liga de las Naciones ante Suiza en Córdoba, ha pasado un fin de semana de trabajo y relax en Sevilla, donde sus componentes han celebrado dos entrenamientos y han disfrutado de una tarde libre.

El equipo nacional llegó a la capital hispalense en la madrugada del sábado desde Suecia, donde en la víspera había debutado con triunfo (2-3) en un torneo que es también clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, y trabajó en sesión matutina en la ciudad deportiva Luis del Sol.

IRENE PAREDES

Al término del entrenamiento, Andrea Peláez pudo hablar con las capitanas Irene Paredes y Alexia Putellas. Primeramente pudimos escuchar a la central del Barcelona que volvió a repetir que "no queríamos venir y vinimos, tuvimos muchas reuniones y se lo hicimos saber", aunque reconoció que están "algo más tranquilas".

Audio

Paredes apuntó que finalmente decidieron quedarse porque "se comprometen a hacer los cambios que se necesitan". Al final de su contestación a la pregunta de Andrea Peláez, la capitana señaló que "hacemos lo que sabemos hacer que es jugar al fútbol" y deja un mensaje contundente: "Por toda la gente que duda y que nos pide ser profesionales, ahí tenéis el resultado".

ALEXIA PUTELLAS

Tras ella, pudimos escuchar a una de las estrellas de la selección como es Alexia Putellas y fue clara, a pregunta de Andrea Peláez, si han pedido la destitución de la seleccionadora Montse Tomé: "Se están diciendo cosas y algunas auténticas burradas"

Audio

"Somos profesionales y siempre lo hemos hecho. Cuando empieza el entreno damos lo mejor de nosotras e intentamos mejorar y cuando empieza el partido también y se vio en Suecia", añadió la doble ganadora del Balón de Oro.

Putellas ha señalado a los periodistas congregados en la ciudad deportiva del Betis, donde hoy se ha entrenado España, que "se han dado pasos adelante en la Federación" que, hasta ahora, considera que "no ha tratado" a las jugadoras internacionales "como a deportistas de élite".

"Nos hacían viajar 6 o 7 horas en autobús cuando el rival iba cómodamente en avión. Teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para coger un avión y esos horarios no son de deportistas. Necesitamos cambios estructurales, porque el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades", ha añadido.

A Putellas, dos veces consecutiva Balón de Oro, le "han molestado las faltas de respeto a esta profesión" que ha sufrido estos años y anunció "tolerancia cero hacia lo que la gente vio" durante la celebración del título mundial de España y hacia "las cosas que no se vieron".

"Sabemos lo mucho que nos ha dado Jenni Hermoso y teníamos que luchar por ella. No la íbamos a dejar, nos salía la fuerza para que esto no sucediera más y no se sintiera sola. Esto puede influir en niñas, para no que cambien el sueño que tienen de ser futbolistas", dijo la futbolista catalana.

Por último, Alexia Putella aclaró que "la salida de -Jorge- Vilda", el seleccionador que condujo a España hasta el mayor logro de su historia, "la ha decidido la Federación", por lo que "no fue una cuestión" que el grupo de jugadoras "transmitía si es válido o no" para el cargo.

Este domingo, España ha realizado trabajo de campo durante más de una hora en la ciudad deportiva bética, donde los periodistas han podido contemplar los primeros minutos de la sesión que pondrá fin a su estancia en Sevilla, ya que la expedición se trasladará a Córdoba tras el almuerzo y la siesta.

España intentará conseguir a partir de las 21.00 horas su segunda victoria de esta nueva competición ante el cuadro helvético, al que goleó por 5-1 en los octavos de final del Mundial y que el viernes, en la primera jornada, cayó por 0-1 frente a Italia.