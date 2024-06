Las estrellas que no brillarán en la Eurocopa de Alemania: Haaland, Courtois, Grealish...: grandes ausentes

Entre los 624 jugadores que disputarán la Eurocopa 2024 desde este viernes hay ausencias significativas, desde Erling Haaland o Martin Odegaard, sin el billete de Noruega, o Pablo Gavi, Lucas Hernández o Isco Alarcón, por lesión, hasta Thibaut Courtois o Jack Grealish, por decisión técnica pero diferentes motivos.



Al torneo más importante del continente le faltan futbolistas de renombre, el goleador más voraz de la actualidad, Haaland, o uno de los mejores porteros del mundo, Courtois, reaparecido de una lesión, entre el conflicto con su seleccionador, Domenico Tedesco, y el autodescarte del pasado diciembre, cuando se recuperaba de la rotura del ligamento cruzado anterior.

Thibaut Courtois podría ser titular en la final de la Champions League ante el Dortmund. Cordon Press.



“Fue honesto, fue claro. Conoce su cuerpo (...). La última información que tenemos es que no está preparado para la Eurocopa", expuso su técnico en la selección de belga cuando anunció la lista de convocados para Alemania 2024 sin Courtois, pese a que había reaparecido ya en competición con el Real Madrid, incluida la final de la Liga de Campeones, en la que brilló de forma visible y se proclamó campeón.



En el ambiente, desde hace tiempo, la polémica rodea al guardameta y al seleccionador, cuando hace un año no le entregó la capitanía (ante la baja de Kevin de Bruyne por lesión) con el enfado del cancerbero del conjunto blanco, que abandonó la concentración. La tensión se ha sostenido en el tiempo. Ha sido internacional en 102 ocasiones con Bélgica.

Haaland y Odegaard, sin Noruega

Tampoco jugará Haaland la Eurocopa. Junto a Martin Odegaard, la selección es otro mundo para dos figuras expresivas del fútbol mundial. Imponentes con sus clubes, Noruega no se ha clasificado para el torneo, relegada a la tercera posición de su grupo de clasificación, por detrás de España y de Escocia. Sumó once de los 24 puntos en juego. No fue suficiente para sacar billete.

Erling Haaland baja del bus de la Selección de Noruega. CORDONPRESS

El autor de 38 goles en 45 partidos en esta temporada con el Manchester City, campeón de la Premier League inglesa, y de 90 tantos en 98 duelos en los dos últimos años aún no ha disputado ninguna gran competición con Noruega. Ni un Mundial ni una Eurocopa. Tiene tiempo a sus 23 años.

Isak, Grealish, Brandt, Gavi...

En la misma situación está Alexander Isak, con 25 dianas en esta temporada al servicio del Newcastle. Suecia no se ha clasificado. O su compatriota Viktor Gyokeres, una de las sensaciones de la temporada en el Sporting de Lisboa, con 43 goles en 50 compromisos.



En Inglaterra, Jack Grealish ha sido uno de los descartes de Gareth Southgate en la lista final de la selección inglesa, tras entrar primero en la convocatoria inicial. “Otros jugadores habían tenido mejor temporada, especialmente en los últimos seis meses, para justificar la ausencia de Grealish y Maddison”, expuso el entrenador del subcampeón continental. Ya no había contado ni con Marcus Rashford ni con Raheem Sterling, tras su irregular curso.



No ha entrado igualmente Julián Brandt con Alemania, aunque su campaña sí ha sido de altura. El media punta ha sido finalista de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund, con él como un futbolista clave. Ha marcado 10 goles y ha dado otros 14 en 47 choques, aunque no ha entrado en los planes de Julián Nagelsmann, que le convocó para cuatro partidos… hasta el pasado noviembre. Ha jugado 47 como internacional a lo largo de su carrera.



Las lesiones, entre tanto, han apartado a Pablo Martín, ‘Gavi’, roto su ligamento lateral interno de la rodilla derecha el pasado 19 de noviembre en el duelo de la fase de clasificación para este mismo torneo contra Georgia.

Gavi se lesionó con la Selección Española y no jugará más esta temporada. Cordon Press.



Isco Alarcón también se perfilaba para acudir a la Eurocopa, cuando se rompió el peroné en la antepenúltima jornada de LaLiga EA Sports; igual que lo hacía Lucas Hernández con Francia, cuando se fracturó el ligamento cruzado en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Dortmund. El defensa del París Saint Germain ha jugado 37 partidos con Francia. Y es campeón del mundo.