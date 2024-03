Las duras críticas de Rubén Cañizares al Granada tras el 'desastre' en Villarreal: "Respeto"

El Granada solamente ha ganado dos encuentros en las 27 jornadas que llevamos de temporada en Primera División. A estas alturas está a diez puntos de la salvación que marca el Celta de Vigo, después de la victoria del conjunto celeste el pasado viernes ante el Almería.

El conjunto andaluz no tuvo ninguna opción este domingo en el encuentro que disputó en La Cerámica ante el Villarreal ya que al descanso se fue al descanso perdiendo 3-0, tras el doblete de Sorloth y el tanto de Capoue.

Una primera parte que provocó el enfado de Rubén Cañizares durante la retransmisión en Tiempo de Juego: "Pones al nieto de Tomás Guasch - también comentó el choque en Tiempo de Juego - y sus compañeros de clase y defienden mejor".

"Qué me busque un cámara del partido una gota de sudor en un jugador del Villarreal", añadía Cañizares sobre la mala primera parte del Granada.

Unas críticas de Cañizares que tuvo en el entrenador 'Cacique' Medina como objetivo: "Si tuviera un poco de vergüenza el club, el 'Cacique' Medina no pude seguir entrenando al equipo, no ha mejorado nada. Es un experimiento que no ha servido de nada. No sé qué pinta ahí, no ha empatado con nadie".

"Para eso me quedo con Paco López, que se comió el marrón durante los 3-4 primeros meses con un equipo, con perdón de 'mierda', que le hicieron en verano", apuntaba el comentarista de Tiempo de Juego.

Durante su argumentación, Cañizares recordó también las épocas buenas de un Granada cuando llegó a semifinales de la Copa del Rey en el pasado 2020, e incluso disputó los cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United: "Desde que se fue Diego Martínez es un sainete".

Por todo ello, Rubén Cañizares señaló que hay que "tener respeto por la entidad, centenaria", porque "no solo que te vas a Segunda, sino cómo te vas a Segunda. No te puedes permitir el número de esta temporada".

"Yo me vine a estudiar a Madrid con 18 años y el Granada estuvo 35 años sin regresar a Primera, como el Madrid sin ganar la Champions", apuntaba Rubén Cañizares antes de lamentar que "los fichajes de invierno no merece la pena casi ninguno".