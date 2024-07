Las alabanzas al Real Madrid por su acto de presentación a Mbappé: "Estas cosas las borda"

El delantero francés Kylian Mbappé ya sabe lo que es salir al Santiago Bernabéu vestido de blanco. Lo hizo en la mañana de este martes 16 de julio. Era el día marcado para su presentación y eso fue lo que ocurrió entre miles de madridistas que abarrotaron el feudo merengue.

Presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real MadridCORDON PRESS

La 'Mbappémanía'

Mbappé desató la locura este martes en su acto de presentación con el Real Madrid en un Santiago Bernabéu que se llenó para ver a su estrella gala, que besó su nuevo escudo en repetidas ocasiones, compartió un “¡Hala Madrid!” y tuvo palabras de cariño para la que es su nueva afición.

Uno de los días más esperados en los últimos años para el Real Madrid se hizo realidad este martes. Siete años después del primer acercamiento para hacerse con sus servicios y tras cinco intentos, Mbappé ya es ‘Real’.

Una presentación galáctica para la que el Real Madrid exhibió los avances del nuevo Santiago Bernabéu. Videomarcador 360º a pleno funcionamiento con imágenes de Mbappé, pasarela y escenario principal junto a una pantalla gigante y las 15 Ligas de Campeones del conjunto blanco.

Sueño cumplido

Mbappé aseguró que era "increíble" poder ser presentado este martes por el Real Madrid, una llegada que ha sido "difícil", aunque siempre fue su "única opción" y en el que pretende ahora cumplir "otro sueño, el de estar a la altura del mejor club de la historia", mientras que dejó claro que para él no es "un debate" dónde va a jugar en ataque.

"Buenos días a todos, voy a intentar hablar en español. 'Guau', es increíble estar hoy aquí. He dormido durante muchos años con el sueño de jugar en el Real Madrid y hoy se realiza, soy un chico muy feliz hoy", señaló Mbappé durante su presentación ante los aficionados en el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé se besa el escudo durante la presentaciónCORDON PRESS

"Veo a mi familia tan feliz, a mi mamá llorando, es un día increíble. Desde niño tuve el sueño de jugar aquí y esto significa mucho para mí. Gracias a todos los madridistas que desde hace muchos años me han dado mucho cariño, eso va directamente a mi corazón. Ahora tengo otro sueño, estar a la altura de historia de este club, el mejor de la historia, voy a dar la vida por este club y este escudo", añadió.

Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, agradeció al delantero francés Kylian Mbappé que no se haya "rendido nunca" por vestir la camiseta del "equipo de las quince copas de Europa" y su "amor" y "pasión" por jugar en un club que debe alimentar su mito para seguir siendo el más grande de la historia.

"Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Kylian, gracias por hacer un esfuerzo por vestir esta camiseta de las 15 copas de Europa. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés, tras tu temporada más goleadora (44) y como máximo goleador de la 'Champions'. Te agradezco tu amor y pasión hacia el Real Madrid", dijo en su presentación oficial

Florentino Pérez durante la presentación del francés Kylian Mbappé como nuevo jugador del club, este martes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. | EFE

Un acto que recibió la alabanza del equipo de comentaristas de Tiempo de Juego durante la retransmisión del mismo. El primero en pronunciarse fue Emilio Pérez de Rozas: "De la misma manera que el discurso del presidente ha sido impecable y el de Mbappé también, todo el acto ha sido muy redondo. Era el acto que merecía Mbappé".

Idea que recibió el apoyo de Tomás Guasch: "El tinglado estaba muy bien montado". La última en dar su opinión fue Arancha Rodríguez: "El Real Madrid estas cosas las borda. En otras cosas se podrá criticar, pero no hay ningún acto que se equivoque, lo lleva todo al dedillo, todo perfecto. Lo mismo es una presentación que una Champions. Las fiestas las hacen con muy buien gusto".

Así se contó en COPE

