Lance Armstrong desvela el secreto por el que no dio positivo: "Nunca he fallado un control"

Lance Armstrong fue desposeído de todas sus victorias en el Tour de Francia (siete)tras su relación con el dopaje. El exciclista estadounidense ha explicado en el podcast Club Random todos los detalles de cómo hacía para no dar positivo en los controles, a pesar de consumir sustancias que le mejoraban el rendimiento.

Desde un primer momento, el excorredor quiso dejar claro la situación que vivió: "En cierto sentido, frustrarías al sistema, pero lo que siempre dije y no intento justificar lo que dije como algo que quisiera repetir otra vez, pero una de las frases era que me han hecho 500 pruebas y nunca he fallado un control antidopaje. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar el control. Cuando meé en la taza y analizaron el pis en la taza, pasó".

Lance Armstrong habló acerca de las diferencias entre las sustancias que se consumen. "La realidad y la verdad de todo esto es que algunas de estas sustancias, sobre todo la más beneficiosa, tiene una vida media de cuatro horas. Así que ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas", explicó. Ante esto, el exciclista añadió que "podrías fumarte ese porro e ir a trabajar conduciendo tu tractor... en dos semanas y dar positivo, porque la vida media es mucho más larga. Con la EPO, que fue el combustible para cohetes que cambió no sólo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tienes una vida media de cuatro horas, por lo que sale del cuerpo muy rápidamente", comentó.

Exposición de Armstrong en el Tour de Francía.CORDON PRESS





No todo era bueno al consumir estas sustancias, pero Armstrong habló del por qué de su uso. "No quiero animar a nadie a hacer algo que no tiene por qué hacer. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que era tremendamente beneficiosa para el rendimiento y la recuperación. Ambas son importantes, pero sobre todo para el rendimiento y como nos hicieron creer, con lo que no estoy en desacuerdo, si se tomaba bajo el cuidado de un médico era seguro", afirmó.