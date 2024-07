Kylian Mbappé habla del triunfo de Le Pen: "No podemos dejar Francia en manos de esta gente"

Kylian Mbappé habló este jueves en rueda de prensa sobre las elecciones legislativas francesas y pidió movilización a los votantes para "no dejar el país en manos de esta gente", en referencia al partido Agrupación Nacional, que logró el primer puesto en la primera vuelta con un 33,15 por ciento del total de los votos.



Del mismo modo que antes de las votaciones de la primera vuelta, el delantero de la selección francesa y del Real Madrid volvió a pedir el voto contra la ultraderecha y animó a sus compatriotas a elegir una opción diferente a la del partido de Marine Le Pen.



"Más que nunca debemos ir a votar. Hay una verdadera urgencia. No podemos dejar nuestro país en las manos de esa gente. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados, es catastrófico y realmente esperamos que vaya bien y que la gente se movilice", destacó en la víspera de enfrentarse a Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa.

Mbappé admira la "grandeza" de Cristiano Ronaldo

Por otra parte, de cara al enfrentamiento de cuartos de final de la Eurocopa, Mbappé se deshizo en halagos hacia Cristiano Ronaldo, que podría disputar su último encuentro en una Eurocopa, y a quien dijo respetar pese a dejar claro que espera que sea Francia la selección que alcance las semifinales aunque sea a costa de dejar por el camino al ex jugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, con la selección portuguesa (EFE)



"Todo el mundo sabe la admiración que siempre he tenido por Cristiano. Tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él muchas veces. Estamos en contacto y siempre trata de darme buenos consejos. Es un honor. Pase lo que pase, seguirá siendo una leyenda del fútbol. Pero espero que pasemos mañana nosotros", dijo.

"Nunca he envidiado nada. Solo quiero admirar la grandeza de Cristiano. No habrá ninguno así. Ha dejado huella en la historia del fútbol. Ha marcado a generaciones, ha marcado infinidad de goles y ha logrado un gran número de títulos. Siento un gran respeto hacia él, pero mañana espero que no esté tan feliz porque hayamos pasado a semifinales nosotros", agregó.

Kylian Mbappé, en rueda de prensaCordon Press



Preguntado por si quiere seguir los pasos en el Real Madrid de Cristiano y convertirse en un ídolo como él, recalcó que el jugador portugués "es único y solo hay uno" y señaló que sólo quiere seguir "su propio camino". Además, indicó que ha tenido "la suerte de empezar a vivir el sueño de jugar en el Real Madrid" y manifestó su idea de escribir una gran historia en el club blanco. "Pero no voy allí a seguir la historia de Cristiano", resaltó.