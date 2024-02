Al Khelaifi: "Cuando Mbappé y yo decidamos, os lo haremos saber"

Nasser Al Khelaïfi ha sido reelegido como máximo responsable de la ECA en el Congreso de la UEFA este jueves. El presidente del PSG fue preguntado por el futuro de la estrella de su equipo y no dejó claro que pasará con Mbappé. "Cuando lo hayamos decidido, se lo haremos saber" y que hasta que no sea algo defenitivo no se anunciará nada. Además, el dirigente del conjunto parisino aseguró que el equipo dejará de jugar en el Parque de los Príncipes. El histórico estadio es propiedad del ayuntamiento y se niega a vendérselo al PSG.

Javier Tebas tuvo una charla con el periodista Fabrizio Romano y también habló sobre el tema Mbappé y su rumoreada llegada al Real Madrid desde hace años. "Cada día que paso le subo un 2% a la posibilidad. No renueva con el PSG... Creo que con 26 años debe buscar un club con mucha marca internacional, que te dé años de contrato y que tú puedas construir un nombre internacional en el fútbol como Cristiano, Messi o como ocurre en otros deportes, que el día que dejas el fútbol, tienes muchos recursos", afirmó el presidente de LaLiga.

"El Madrid es una marca muy importante en todo el mundo, el PSG todavía no tiene esa marca. Si yo fuera asesor de Mbappé no discutiría 20 millones arriba o abajo, buscaría ser una figura de élite durante muchos años", añadió Javier Tebas. "No sé el precio de Mbappé, pero la situación económica del Madrid es excepcional. Y si vemos que en los últimos mercados no ha hecho ninguna locura... Puede acceder al mercado. Florentino ha hecho una gran gestión en el Madrid, pero es muy mal gestor de otras competiciones. Es un equipo muy saneado, ha capeado muy bien la crisis COVID, tiene muchas reservas... Podría fichar a Mbappé y a otro", comentó.