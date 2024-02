Kalvin Phillips desvela su calvario en el Manchester City desde que Guardiola le llamó 'gordo'

El Manchester City pagó en el verano de 2022 49 millones de euros por Kalvin Phillips. El centrocampista inglés llevaba la manija del Leeds de Bielsa y se había salido a sus órdenes en Elland Road. Guardiola no lo dudó, lo quería para su equipo, pero lo que parecía una historia de amor se tornó en una pesadilla de 18 meses que el ahora jugador del West Ham ha desvelado en una entrevista en The Sun.

"Definitivamente no habría estado en la Eurocopa si no salía en el mercado de enero. Hablé con Southgate sobre la posibilidad de ir a algunos equipos y él me insistió en que debía permanecer en la Premier League en lugar de irme al extranjero. Quería tener la sensación de jugar con regularidad. Creo que el West Ham es el lugar adecuado". afirma sobre su fichaje por el conjunto de Londres en este mercado invernal para volver a sentirse futbolista.

Guardiola aparta a Kalvin Phillips tras llegar 'gordo' del Mundial El mediocentro inglés, que solo ha jugado cuatro partidos esta temporada y 53 minutos, llegó con sobrepeso y fue mandado a trabajar al margen del grupo. 24 dic 2022 - 12:16

Phillips venía de disputar solo 911 minutos con la camiseta del City en año y medio. Esta temporada solo había sido titular en un partido de Copa y en otro de Champions con su equipo ya clasificado. No contaba para Guardiola desde que tras regresar del Mundial el español le acusó de tener sobrepeso. Eso le generó una serie de problemas que acabaron en falta de confianza.

"Después del Mundial fue lo más duro, cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso. Tenía razón al hacerlo pero podría haber sido de forma diferente. Pep quería que volviera el día después de que termináramos el torneo para que participara en amistosos y entrenos. Nunca me llegó esa información, si no, habría ido".

Kalvin Phillips vuelve a sentirse futbolista en las filas del West Ham. Cordon Press.





El jugador llegó con un kilo y medio por encima de su peso y eso se lo hizo saber Guardiola en unas duras declaraciones: "Sus palabras me afectaron mucho, fueron un duro golpe para mi confianza. También dolieron en mi familia, mi madre ni siquiera quería ver los partidos del equipo". Kalvin incluso ha declarado que la alegría del triplete conseguido la pasada campaña se vio muy mermada por poca participación en el equipo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Simplemente me sentí una mierda. Probablemente fue el punto más bajo, en cuanto a confianza. Después hablé con Bielsa. Me llamó a través de un traductor y mantuvimos una conversación de media hora. Me dijo que había visto todos los partidos en los que había participado desde que me marché del Leeds United y me dijo lo que creía que debía hacer para convertirme en el jugador que fui", finalizó.