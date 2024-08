Julián Álvarez ya está en Madrid para cerrar su fichaje por el Atlético de Madrid

El argentino Julián Álvarez se encuentra ya en Madrid, a donde llegó en la tarde de este domingo para formalizar su fichaje como nuevo futbolista del Atlético de Madrid, una vez supere el pertinente reconocimiento médico

?????? Julián Álvarez has just landed in Madrid.



Plan confirmed, Sunday arrival and Monday medical tests. ???@MercadoATM ?? pic.twitter.com/XsTPL9CNtP