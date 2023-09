Un hermano y una amiga de Jenni Hermoso ratifican las presiones para justificar el beso de Rubiales

Un hermano y una amiga de la jugadora Jenni Hermoso han apoyado este lunes su versión ante el juez sobre la falta de consentimiento del beso en la boca que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en la final del Mundial, y han ratificado las presiones que se produjeron para que lo justificase. Pendiente de ellos ha estado nuestro compañero Isaac Avilés.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga al expresidente de la RFEF por los delitos de agresión sexual y coacciones, ha comenzado la ronda de interrogatorios a peritos y testigos con las declaraciones de un hermano y una amiga de Jenni Hermoso, y el de dos peritos que elaboraron un informe a petición de la defensa de Rubiales.

Estos últimos, dos de ellos intérpretes en lenguaje de signos, también han ratificado ante el juez el informe que elaboraron a petición del expresidente de la RFEF sobre el momento en el que Hermoso y Rubiales intercambiaron unas palabras antes del beso.

Según indicó Rubiales ante la Asamblea General de la RFEF, y ahora trataría de confirmar a través de los peritos que este lunes han declarado, cuando felicitaba a las jugadoras, Hermoso le levantó del suelo entre abrazos.

"Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo", sostuvo entonces el expresidente de la RFEF.

En cuanto a su hermano y la amiga de Hermoso, según informan a Efe fuentes presentes en la declaración, han ratificado y ampliado la declaración que la jugadora ya prestó en la Fiscalía cuando formalizó su denuncia contra Rubiales, en la que aseguró que el beso no fue consentido y que tanto ella como su entorno recibieron presiones por parte del círculo más próximo al expresidente de la RFEF para que justificase públicamente lo ocurrido.

Dicha declaración motivó que la Fiscalía acabase presentando una querella contra Rubiales, que ha dado lugar a la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional, al haber ocurrido los hechos en el extranjero. Los interrogatorios proseguirán este jueves, cuando están citados algunos cargos de la Federación.

Son el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera; el director de la selección masculina, Albert Luque; la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez y el exdirector de Integridad Miguel García Caba, de cuyos servicios prescindió la Federación el pasado viernes.

La Fiscalía le preguntará si Rubiales o su entorno presionaron a Jenni Hermoso tras hacerse viral el beso que le dio en la boca durante la entrega de medallas tras la final del Mundial disputada en Sídney (Australia), el pasado 20 de agosto. Cerrarán la ronda de declaraciones el próximo lunes 2 de octubre tres jugadoras de la selección.

Rubiales, que siempre ha mantenido que el beso fue consentido, acabó dimitiendo el 10 de septiembre como presidente de la RFEF pese a su inicial negativa. Tiene abierto un expediente ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y la FIFA lo suspendió cautelarmente durante 90 días tras el episodio, que provocó una ola de indignación

ÚLTIMA HORA SELECCIÓN FEMENINA

Esta jornada de declaraciones llega en las horas previas al segundo encuentro de la selección femenina en la Nations League que será en Córdoba este martes ante Suiza.

Las jugadoras entrenadas ahora por Montse Tomé llegarán a este partido después de haber conseguido una importante victoria el pasado viernes en Suecia por 2-3 gracias a un gol de penalti inextremix de Mariona Caldentey.

A pesar de su reciente campeonato del mundo, la selección femenina necesita esta Liga de las Naciones para conseguir su billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que tener en cuenta solo las selecciones campeona y subcampeona del torneo se clasifican directamente.

España tiene en esta fase de grupos a Suecia, Suiza e Italia como rivales y el objetivo del combinado nacional es clasificarse para esa final que se jugará del 21 al 28 de febrero de 2024.