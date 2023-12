El jugador irremplazable para Manolo Lama en la defensa del Real Madrid: "Van a tener que competir"

El Real Madrid siempre se ha caracterizado por tener grandes jugadores en todas las líneas del campo, pero hay una que es especialmente reseñable por la importancia que tiene en el desarrollo del juego, los defensas.

El equipo madrileño es un conjunto históricamente muy ofensivo, pero para poder desarrollar un juego de ataque con garantías, es necesario tener una defensa sólida que sea capaz de mantener a los ataques contrarios con el menor número de efectivos posibles. Fernando Hierro, Sergio Ramos, Raphael Varane o Manuel Sanchís son algunos de los defensas históricos del conjunto merengue. Su dedicación e implicación con la defensa de la portería blanca les han otorgado la posibilidad de pertenecer a un selecto club de jugadores.

Actualmente, existen tres defensores que tienen la posibilidad de hacerse un hueco en esta lista. El primero es Militão. El brasileño se lesionó a principio de temporada y se perderá todo el año de competición, pero los dos excelentes años anteriores y su corta edad, le posicionan en un lugar privilegiado para acceder a este club. El segundo es el defensa central Antonio Rüdiger y el tercero David Alaba.

Rüdiger, el mejor de la defensa merengue esta temporada

El defensa central alemán llegó al Real Madrid a coste cero del Chelsea y con las dudas en el aire sobre su adaptación a un club como el equipo blanco. El primer año del central no fue fácil. Con el gran estado de forma de Militão y los galones de Alaba en el centro de la zaga, Rüdiger vio mermadas sus posibilidades de ser titular en el Real Madrid.

Rudiger durante su presentación con el Real Madrid

Sin embargo, un aliado inesperado y poco querido por los aficionados ayudó al alemán a hacerse con frecuencia un hueco en el once titular, las lesiones. La temporada pasada, Alaba sufrió diferentes lesiones musculares que le terminaron apartando del equipo una gran cantidad de minutos. El primero en la lista para ocupar esta baja fue Rüdiger (por delante de Nacho) y el alemán respondió con garantías y buenos partidos a la confianza del técnico italiano, Carlo Ancelotti.

A principio de esta temporada, las cosas parecían iniciar de la misma forma. Alaba y Militão fueron titulares durante el primer partido liguero frente al Athletic, pero una lesión de gravedad del central brasileño volvió a dar paso al alemán: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", aseguró el parte médico del Real Madrid. A partir de este momento, Rüdiger ha jugado todos los partidos del Real Madrid en competición doméstica y europea, situándose como un jugador esencial en la zaga defensiva del conjunto merengue y como uno de los mejores de lo que llevamos de temporada.

Ulrich Stielike, última leyenda alemana en el Real Madrid

En la temporada 1977-78, Stielike se incorporó al Real Madrid Club de Fútbol proveniente del Borussia Mönchengladbach. El alemán se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición madridista durante los ocho años que jugó en la capital. En sus tres primeras temporadas en el Santiago Bernabéu, el centrocampista alemán consiguió ganar una Liga y una Copa del Rey. Además, en 1981 perdió una final de la Copa de Europa ante el Liverpool Football Club por 0-1 en París. En su última temporada en el Real Madrid, logró el título de la Copa de la UEFA (1984/85).

Cromo de Stielike en su etapa en el Real Madrid

Stielike posee un récord que hasta el momento no ha superado ningún jugador. El alemán levantó durante cuatro años consecutivos el Premio Don Balón al "Mejor jugador extranjero de la Liga" (1979/1980/1981/1982), hito que no ha conseguido superar ningún jugador y que no podrá superar por la desaparición de la revista. Además, el centrocampista consiguió la friolera de 50 goles en 308 partidos con el Real Madrid, unos datos muy a tener en cuenta para un jugador que ocupa esa demarcación.