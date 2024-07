Juanma Castaño reacciona a las palabras de Morata sobre dejar la Selección y su futuro: "No es normal"

Álvaro Morata vuelve a estar en el epicentro de la polémica que rodea a la Selección en esta Eurocopa. El capitán de España concedió dos entrevistas este domingo. En El Mundo dijo que piensa en retirarse del equipo nacional, mientras que en El Desmarque volvió a abrir su futuro con el Atlético. Juanma Castaño analizó en El Tertulión de Tiempo de Juego sus palabras.

STUTTGART (ALEMANIA), 05/07/2024.- El delantero de la selección española de fútbol Álvaro Morata (2-d) juega un balón ante el alemán Toni Kroos (d), durante el partido de cuartos de final de la Eurocopa que España y Alemania disputan este viernes en Stuttgart. EFE/Alberto Estévez

Este lunes publica El Mundo una entrevista con Álvaro Morata. El titular es: "Es probable que deje la selección tras la Eurocopa. En España no hay respeto por nada ni por nadie". En El Desmarque, el mismo jugador vuelve a abrir la puerta a su salida del Atlético de Madrid después de cerrarla la pasada semana con un mensaje público en redes sociales.

En la entrevista con El Mundo, también habla de un incidente con la prensa sobre el que, ni el entrevistador, ni nadie en El Tertulión, tenía constancia: "Al final siempre sale algo por algún lado. El otro día por hacer un gesto a los periodistas, simplemente de silbar, un gesto que pensé que se iba a quedar entre nosotros, pues algún periodista lo subió".

??? Luis de la Fuente, a menos de dos días de las semifinales de la Eurocopa, en @COPE:



?? "Repetiría los cambios contra Alemania"



?? "Contra Francia no habrá inventos"https://t.co/ZTOPJkHp1b — Tiempo de Juego (@tjcope) July 7, 2024

Morata destaca que "fue un gesto sin más, pero algunos aprovecharon para criticar, como siempre". Ahí también recuerda que "con el tema de si me sacaron amarilla o no, pues algunos ya decía 'pues ojalá se la pongan', o 'jugamos mejor sin él'". También hubo más titulares que se comentaron.

Morata

El capitán de la Selección no titubea a la hora de decir que "muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay uno que dice una gracia" y, cuando el periodista de El Mundo le pregunta si "es más feliz fuera de España", Morata lo dice claramente: "Sí, sin duda. Sobre todo, porque la gente me respeta. En España no hay respeto por nada ni por nadie".

Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Alvaro Morata (L) of Spain and Toni Kroos of Germany in action during the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

"Miren, yo no quiero contribuir a meter mierda en la selección ni muchísimo menos, y hay un ambiente sensacional en el grupo y hay un ambiente de ellos con nosotros", comienza su reflexión Juanma Castaño, "pero a mí no me parece normal que el capitán de la selección española, 48 horas antes de jugarnos una semifinal, arroje este tipo de declaraciones".

Juanma Castaño recalca que lo dice "con todo el respeto y con todo el cariño que le puedo tener a Álvaro Morata": "Lleva una Eurocopa que cada entrevista es algo relacionado con su ámbito más personal, con su futuro, con si me voy, me quedo... Lo respeto profundamente, pero desde luego no lo comparto".

???? Luis de la Fuente, en @partidazocope, sobre @AlvaroMorata



?? "Es indiscutible"



???? "Es un capitán con todas las letras"



?? "Nos ayuda muchísimo dentro y fuera del campo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/gHilFURY1K — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 7, 2024

"No entiendo cómo el capitán de la selección española 48 horas antes de jugar una semifinal contra Francia, lanza este mensaje porque hoy el capitán lo que tiene que hacer es hablar de la selección española y pensar solo en Francia o de lo que ha sido el partido contra Alemania", recalca Juanma Castaño.

Juanma Castaño reacciona a las palabras

Para el director de El Partidazo de COPE, "si quiere mandar un mensaje sobre su futuro, que sea un mensaje positivo sobre su futuro": "Pero abrir estas dudas permanentes, sobre si va a seguir en el Atleti, si se va a Arabia, sobre si le dan caña, sobre si es que en España esto, que en España o lo otro, que me voy de la Selección... No lo puedo entender".

Audio

Juanma Castaño señala que "aprecio y valoro mucho su sinceridad, que se abra en canal en cada entrevista, pero yo ahora mismo si tuviera una entrevista con Morata, yo creo que acabaría discutiendo con él, porque no puedo entender este camino que ha escogido en esta Eurocopa, de aprovechar cada entrevista para abordar un tema estrictamente personal".