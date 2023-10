Juanma Castaño, contra el criterio de Xavi en el gol anulado a Joao Félix: "Habría montado 'pollo'"

Una de las jugadas polémicas de la jornada 9 en Primera División se produjo en el Nuevo Estadio de Los Cármenes durante el Granada - Barcelona, cuando corría el minuto 94 y Soto Grado anula, tras la revisión del VAR, un remate a gol de Joao Félix en el segundo palo, al estar Ferran Torres, en el primero, en fuera de juego.

El centro va muy elevado como para que Ferran pueda rematarlo. Sin embargo, la actitud del delantero de querer ir al remate es lo que hace que André Ferreira se mueva hacia ese primer palo, y el colegiado, por tanto interprete que Ferran interfiera en la jugada y por ello decida anular el gol que marca Joao Félix.

De haber dado por bueno el tanto, habría sido el 2-3 a favor del Barcelona, pero el partido terminó con el definitivo 2-2.

Imagen del fuera de juego con el que Soto Grado anuló el gol de Joao Félix en el Granada - Barcelona (Imagen: DAZN)





La opinión de Xavi: "Otra vez cruz"

Preguntado por la jugada en Dazn al término del partido, Xavi Hernández explica que "el cuarto árbitro primero me dice que toca el balón primero Ferran. Pero está claro que no lo toca y la sensación es que tanto igual que lo ha anulado, lo puede dar. Al final, nos ha salido otra vez cruz. Una pena".

"¿A quién interfiere Ferran?", se pregunta el técnico azulgrana. "Está claro que el árbitro lo anula porque interfiere en la jugada porque no hay más, ¿pero interfiere a quién? El balón no molesta a nadie", sentenció Xavi.

Al margen de polémicas, Xavi Hernández cree que su equipo mereció salir con los tres puntos de Granada: "Un error al inicio nos ha perjudicado mucho y desde el 2-0 hemos estado bien. Hemos generado ocasiones como para ganar", añadió en rueda de prensa.

"Hicimos un buen partido tras el 2-0 y merecimos la victoria. El punto es insuficiente. Hoy hemos jugado bien y hemos merecido ganar. Hemos dominado el partido de cabo a rabo. No nos podemos quedar con el resultado", insistió, en unas declaraciones que después repitió en los medios oficiales del club.

La jugada, balo la lupa de 'El Tertulión'

Escuchadas las declaraciones de Xavi Hernández, llegaba el momento de analizar la jugada en El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo, con Juanma Castaño al frente. Precisamente, el director de 'El Tertulión' y de 'El Partidazo de COPE', fue el más crítico con Xavi Hernández a este respecto, sabiendo del "pollo" que el técnico del Barça habría montado en otro tipo de circunstancias.

ESCUCHA LA CRÍTICA QUE HACE JUANMA CASTAÑO SOBRE LA OPINIÓN ARBITRAL DE XAVI HERNÁNDEZ EN EL GOL ANULADO A JOAO FÉLIX

Mientras tanto, se suceden opiniones dispares. Desde la de David Albelda, que cree que "el balón va muy alto", la de Paco González criticando la acción de Ferran Torres, quien "sabiendo que va a llegar al balón no sé por qué salta", o más lapidaria, la de Miguel Rico, que explica por qué cree que la jornada 9 "ha sido una jornada que me ha abierto los ojos con respecto a muchas cosas de las que debatimos aquí, porque decimos que no hay criterio..."

El empate aleja ligeramente al Barcelona del liderato de la clasificación, y le deja en tercera posición, un punto por detrás del Girona, y dos puntos por encima del Atlético de Madrid, que es cuarto y tiene un partido menos.

El Granada, por su parte, sigue sin salir del descenso; si bien este empate es el tercer partido consecutivo sin perder. El equipo nazarí suma seis puntos, es penúltimo y está a dos puntos de la salvación.