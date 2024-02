Juan Iglesias, en Deportes COPE: "Si Xavi quiere un consejo sobre el césped, se lo puedo dar"

"Soy un soldado de Bordalás", comienza diciendo el lateral derecho azulón que apunta que todos los jugadores del Getafe van "con el míster a muerte" y señala que "todo eso se ve en el campo y fuera". "La gente tiene una percepción equivocada del entrenador", reconoce.

Este fin de semana el conjunto madrileño visita Montjuic para medirse al Barcelona. El primer partido de la temporada fue en el Coliseum contra los de Xavi y el encuentro acabó 0-0 pese a que al final hubo una jugada polémica con un derribo del propio Juan Iglesias a Araújo que no fue penalti porque hubo una mano previa de Gavi. Ahora, en Deportes COPE explica esa jugada: "Por mala suerte a un defensa le puede pasar al despejar, hubo contacto, pero creo que no fue suficiente para que se tirara al suelo y se quedara ahí. Cuando el árbitro señaló la mano pensé que la temporada iba a ir bien".

"Cuando escuché lo del sol me dio la risa, al final son cosas que dices cuando no ganas", reconoce sobre las excusas de Xavi al que le apodan irónicamente 'el jardinero'. "Si Xavi quiere pedirme un consejo sobre el césped se lo puedo dar encantado", bromea el jugador del Getafe, amante de la jardinería, afición que apunta que le relaja mucho.





"El Barça no deja ser el equipo que es y ojalá pueda ganar porque es un equipo español y no lo haga el fin de semana", asegura sobre el partido de Champions con el Nápoles antes de ensalzar a Lamine Yamal del que intentarán que no genere peligro.

Considera que Borja Mayoral y Mason Greenwood son las estrellas de su equipo, desvela que se lleva muy bien con el inglés y está tratando de enseñarle castellano y que no ha hablado de lo que pasó con Bellingham: "Ese tipo de cosas hay que dejarlas porque no vamos a ganar nada". Por último, sobre su lesión en el hombro que le obligará a pasar por el quirófano reconoce que lo está intentando retrasar lo máximo "porque el equipo no está con mucha gente y más en mi posición".