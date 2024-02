Juan Ayuso estrena 2024 ganando la Faun Ardeche Classic

El español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) se ha impuesto en la Faun Ardeche Classic, prueba de 168,6 kilómetros con salida y llegada en Guilherand-Granges, en la que superó en la llegada a sus compañeros de escapada.

Ayuso, que estrenó el capítulo de victorias de la temporada y sumó la quinta de su carrera, precedió en la línea de meta al francés Romain Gregoire (Groupama-FDJ), al danés Matthias Skjelmose (Lidl-Trek) y al austríaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale).

?? ?? YES!!! Glory for Juan!!!



???? @juann_ayuso takes the win Faun-Ardèche Classic in a sprint from a small group! Vamos Juan??????#UAETeamEmirates#WeAreUAE#BDA24pic.twitter.com/rfOYqUY3ul