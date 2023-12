Joao Félix responde a los 'palos' de Griezmann y Saúl: "No es culpa de uno solo, sino de varios"

Joao Félix llegó este pasado mercado de verano al FC Barcelona en calidad de cedido tras solicitarsu salida del Atlético de Madrid. El portugués no quería continuar en el equipo y pidió ir al conjunto culé. Dos pesos pesados del vestuario rojiblanco, como Griezmann y Saúl, han hablado de su paso por el club madrileño y Joao Félix no ha estado de acuerdo con ellos.

El primero en hablar de esta situación fue Saúl Ñíguez, que le elogió pero le soltó un recado al mismo tiempo. "Le deseo todo lo mejor, que en el Barça le vaya todo bien, ha empezado muy fuerte, creo que él podría haber hecho las cosas mejor, no las ha hecho y eso al final en el club le ha pasado factura lógicamente. Es un gran jugador, tuvo la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo, como jugador sé que es muy bueno. Luego hay que querer, intentar adaptarse y hacer muchas cosas que en su cabeza no estaba en su mejor momento o de la mejor manera y no pudo ser aquí", comentó.

De la misma manera habló Griezmann el pasado jueves y apuntó una pega sobre su paso en el Atleti. "Al final, cuando llegas aquí, sabes más o menos cómo es el entrenador y el equipo. Así que, o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento en el que él se cansó y no se veía aquí", explicó.

con @sguasch: "¿Joao Félix? Había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante e igual se cansó...". #DeportePluspic.twitter.com/41kFDKAA7r — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2023

Joao Félix ha respondido a estos 'recados' de sus excompañeros en el día de hoy. "Hay cosas que podría hacer mejor. Tanto yo, como todos. Hay cosas que no han ido bien, no es culpa sólo de uno, es culpa de varios", aclaró el jugador del FC Barcelona.