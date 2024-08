Jenni Hermoso: "Tenemos que sentirnos privilegiadas al jugar por un bronce"

Jennifer Hermoso, delantera de la selección española, reconoció que la derrota frente a Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos fue "muy dura", pero señaló que ahora que están recuperadas anímicamente "jugar por un bronce es una de las cosas más bonitas que pueden pasar" en su carrera deportiva.



El equipo español, tras el revés sufrido con esa derrota ante Brasil, afronta con ilusión renovada el duelo por el bronce contra Alemania en Lyon.

"El partido contra las alemanas ha sido siempre uno de los más marcados. Ellas siempre han sido de las mejores y jugándonos un bronce será como una final. Tenemos la suerte de estar aquí y el objetivo es ganar y llevarnos el bronce", dijo Hermoso, en conferencia de prensa.



"Es cierto que estuvimos muy jodidas y que fue una noche muy dura, bastante larga. Ahora te imaginas dar lo máximo. Estamos llegando al final de una competición y hay más de trescientos deportistas que quizá no tienen la suerte de poder disputar el bronce. Tenemos que sentirnos privilegiadas al jugar por un bronce. Es una de las cosas más bonitas que nos pueden pasar en nuestra vida deportiva", subrayó.



"La mentalidad es de seguir ganando y ganar, por eso duele tanto la derrota. Ahora las jugadoras somos conocedoras de lo que nos jugamos y con toda la ilusión vamos a por ello. Si ganas una plata es porque has perdido un partido, pero un bronce es porque lo has ganado, hay diferencia entre sentimientos y emociones. Nuestra mentalidad y objetivo es que queda un partido para ganar una medalla y la alegría será inmensa", concluyó.