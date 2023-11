Jenni Hermoso: "Da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino"

La campeona del mundo Jenni Hermoso ha concedido su primera entrevista después de todo lo ocurrido con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al término de la final del Mundial del pasado mes de agosto.

La de Carabanchel confesó el sufrimiento de las últimas semanas, aunque destacó el poder del movimiento feminista a raíz del beso de Rubiales. "Creo que por eso se ha generado tanto revuelo y, en concreto, se ha causado tanto daño hacia mi persona. He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado". Durante esa entrevista en la revista GQ, Jenni confiesa que "he llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca".

Un proceso que se encuentra actualmente en el juzgado a la espera de que se abra juicio contra Rubiales: "Estas semanas han sido muy difíciles. También el tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera".

Situación complicada la que vive la jugadora actual del Pachuca mexicano y que está llevando junto a la ayuda de una psicológoca: "Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. No he perdido la ilusión".

Los meses antes al Mundial conseguido en Australia y Nueva Zelanda, la actualidad de la selección femenina estuvo marcada por la renuncia de 'Las 15' y donde Jenni apoyaba.

Sobre este asunto, la delantera señala lo siguiente: "A mí siempre me ha gustado estar con la selección, representar a mi país, pero había algo que nunca me dejaba disfrutarlo del todo y si no hubiera pasado esto, todo hubiera seguido igual".

"Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo”, añade la campeona del mundo antes de indicar que "me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino".

Mucho se ha hablado de la falta de apoyo de la selección masculina a sus compañeras después de todo lo ocurrido y la opinión de Jenni Hermoso sobre este tema es el siguiente: "Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho".

Mientras que mostró gratitud a los futbolistas Borja Iglesias, Héctor Bellerín, Óscar Trejo e Isco, que fueron los primeros en posicionarse a favor de Hermoso. "Nosotras tenemos la filosofía de estar unidas y hacer lo que sentimos, y así hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta ahora".

Así, la futbolista, de 33 años, insistió en que quiere que se la recuerde como "una persona que ha querido dejar a España en lo más alto" y, "sobre todo, como alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien". "Voy a aprender a aprovechar esta historia positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era. Estos meses, con todo lo ocurrido, la mente se me ha ido un poco del camino del fútbol", agregó sobre el apoyo recibido tras el episodio en el Stadium Australia.